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"Цель – стравить Москву и Минск": Пушков о словах Пристайко о грядущей "войне" России и Белоруссии
18 февраля 2020, 13:09 • 71 • Политика
Глава МИД Украины решил "испугать мир" заявлением о том, что между Россией и Белоруссией "может начаться война". "Цель – стравить Москву и Минск", - отреагировал на эти слова Алексей Пушков.
Вадим Пристайко в интервью пражскому еженедельнику Respekt заявил о том, что белорусов, если они захотят остаться независимыми, "ждет война с Россией". По словам Пристайко, ещё пару лет назад он заявлял о подобном прогнозе в беседе с некими белорусскими журналистами, но не под запись.
При этом министр оговорился, что, возможно, он и ошибается. Тем не менее об этом Пристайко предупреждал и белорусского лидера во время одной из встреч. И не только предупреждал о "нападении России", но даже давал совет "не ждать помощи от иностранных партнёров, а сразу начинать воевать".
Комментируя это заявление Пристайко, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что нынешний глава украинского МИД становится все больше похожим на своего предшественника Павла Климкина. Для начала он отметил, что спикер несёт чушь, которая по форме похожа на "смесь дешёвоё пропаганды и примитивного маневра. И в данном случае цель одна:
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