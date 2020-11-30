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"Цель - свергнуть Путина": В заявлении Санду увидели тревожный подтекст
30 ноября 2020, 19:10 • 172 • Политика
В заявлении избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью увидели тревожный подтекст. Ранее она высказалась за вывод из региона Оперативной группы российских войск и прекращение миротворческой операции с участием РФ. По мнению военного аналитика Константина Сивкова, вся подобная антироссийская политика Запада и прозападных сил в конечном счёте имеет одну ключевую цель: "Цель - свергнуть Путина".
Военный и общественный деятель, политический аналитик, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью.
Ранее она высказалась за вывод из региона Оперативной группы российских войск и прекращение миротворческой операции с участием РФ. По её мнению, место русских солдат должны занять гражданские наблюдатели под покровительством ОБСЕ.
Сивков в беседе с корреспондентом канала Царьград подчеркнул, что Санду является "жёстким прозападным политиком".
По его мнению, вся подобная антироссийская политика Запада в конечном счёте имеет одну ключевую цель.
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