"Цель - свергнуть Путина": В заявлении Санду увидели тревожный подтекст

Военный и общественный деятель, политический аналитик, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью.

Ранее она высказалась за вывод из региона Оперативной группы российских войск и прекращение миротворческой операции с участием РФ. По её мнению, место русских солдат должны занять гражданские наблюдатели под покровительством ОБСЕ.

Сивков в беседе с корреспондентом канала Царьград подчеркнул, что Санду является "жёстким прозападным политиком".

Сегодня легко обеспечить блокаду Приднестровья, причём ситуация в Приднестровье будет хуже, чем в Ленинграде в 1941 году, поскольку оно полностью блокируется как со стороны Молдовы, так и со стороны Украины. Что будет делать Россия в этом случае, учитывая, что 50% жителей Приднестровья являются гражданами РФ, - пока вопрос, - заметил военный аналитик.

По его мнению, вся подобная антироссийская политика Запада в конечном счёте имеет одну ключевую цель.