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"Цель - свергнуть Путина": В заявлении Санду увидели тревожный подтекст

30 ноября 2020, 19:10  •  172 • Политика
В заявлении избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью увидели тревожный подтекст. Ранее она высказалась за вывод из региона Оперативной группы российских войск и прекращение миротворческой операции с участием РФ. По мнению военного аналитика Константина Сивкова, вся подобная антироссийская политика Запада и прозападных сил в конечном счёте имеет одну ключевую цель: "Цель - свергнуть Путина".
Военный и общественный деятель, политический аналитик, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью.
Ранее она высказалась за вывод из региона Оперативной группы российских войск и прекращение миротворческой операции с участием РФ. По её мнению, место русских солдат должны занять гражданские наблюдатели под покровительством ОБСЕ.
Сивков в беседе с корреспондентом канала Царьград подчеркнул, что Санду является "жёстким прозападным политиком".
Сегодня легко обеспечить блокаду Приднестровья, причём ситуация в Приднестровье будет хуже, чем в Ленинграде в 1941 году, поскольку оно полностью блокируется как со стороны Молдовы, так и со стороны Украины. Что будет делать Россия в этом случае, учитывая, что 50% жителей Приднестровья являются гражданами РФ, - пока вопрос, - заметил военный аналитик.
По его мнению, вся подобная антироссийская политика Запада в конечном счёте имеет одну ключевую цель.
Таким образом, в Молдавии теперь думают, что они могут уже говорить с Россией с позиции силы. Там в целом неглупые люди сидят. И цель всех этих западных инсинуаций заключается в одном - "взорвать" РФ изнутри, а затем свергнуть президента Владимира Путина и привести к власти режим, лояльный Западу, либеральный режим. После этого Россию планируют развернуть против Китая, - подытожил собеседник Царьграда.

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