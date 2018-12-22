"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″

Ранее глава ″Нафтогаза″ Андрей Коболев признался в том, что у его компании трудности с закупкой газа в пик отопительного сезона. "Цэ остаточнэ прощевай", - напомнил ″Нафтогазу″ позицию Киева по закупке российского газа политолог Армен Гаспарян, назвав признание Коболева позором и предательством.

Глава ″Нафтогаза″ Андрей Коболев признался на своей странице в Facebook, что в самый пик отопительного сезона у украинской компании возникли трудности с закупкой газа из-за банальной нехватки денег на счетах.

″В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, - сообщил глава украинской компании. - Что затрудняет закупки газа в пик отопительного сезона. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС″.

Он добавил также, что только "Укргаздобыче", по самым скромным подсчетам, нужно в 2019 году не меньше 38 млрд гривен инвестиций.

Политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя признание главы ″Нафтогаза″, напомнил ему про позицию Киева по закупке российского газа.

″Не понял. Давно же сказано "Цэ остаточнэ прощевай" газу Мордора. А, гляди-ка, закупки продолжаются″, - написал Гаспарян в своем Twitter, добавив, что в данном случае это позор и предательство, если мерить киевскими мерками - Это ганьба (″позор″). И зрада (″предательство″).