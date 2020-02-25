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"Цэ гыбрыдна оборона": Порошенко отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне
25 февраля 2020, 04:24 • 34 • В мире
Пользователи Сети рассмотрели сына Порошенко на концерте Face. Выступление проходило в Лондоне, и отпрыск бывшего президента Украины принял в нём самое активное участие. Под крики "Русские в Лондоне!" Михаил поднялся на сцену к рэп-исполнителю. "Цэ гыбрыдна оборона", - догадались пользователи соцсетей.
Журналистка Юлия Витязева разместила на своей странице в Twitter видео с лондонского концерта рэпера Face.
"Теперь уже вне всякого сомнения: на концерте Фейса в Лондоне был сын Порошенко Михаил", - написала она.
Журналистка добавила, что Пётр Алексеевич пока никак не отреагировал на "такое вопиюще антиукраинское поведение сына".
"Цэ гыбрыдна оборона", - прокомментировал твит один из подписчиков, приложив фрагмент выступления Петра Порошенко со словами о гибридной агрессии со стороны России, которая требует такого же гибридного ответа.
Такое "антиукраинское поведение" Михаил Порошенко демонстрирует уже не в первый раз. Летом прошлого года сын бывшего президента признался: в повседневной жизни он пользуется русским языком, а не мовой, написал портал "Страна.ua". Порошенко-младший рассказал об этом во время протестной акции перед зданием ГБР, где в тот момент на допросе находился его отец. Тогда Михаил пояснил, что Пётр Алексеевич несколько раз просил его говорить на украинском, но всё было тщетно. И при этом сынок бывшего лидера Украины "всем сердцем " любит украинский язык.
А ещё раньше Михаил Порошенко оказался в центре скандала из-за своей одежды. Когда он учился в британском Конкорд-колледже, однажды вечером сфотографировался с приятелями в футболке с надписью Russia. Снимок оказался в Instagram и тоже вызвал весьма бурную реакцию пользователей Сети. Сейчас Порошенко-старший отмолчался в ответ на пляски "русского сына" в Лондоне, а тогда отреагировал. Он признался журналистам, что пожурил сына и что Михаил эту футболку надевал якобы только на Хеллоуин.
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