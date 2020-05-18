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"ЦБ России плохо работает". Набиуллина должна провести открытые дебаты с Глазьевым
18 мая 2020, 20:55 • 20 • Политика
На платформе Change.org опубликована петиция с требованием к главе ЦБ России о проведении открытых дебатов с академиком РАН, министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым. "ЦБ России плохо работает", - настаивает автор петиции.
Автор петиции Алексей Субботин адресует её журналистам, в том числе телеканалу Царьград. Он полагает, что "ЦБ России плохо работает" на благо жителей страны. В качестве примеров такой плохой работы Субботин приводит ссылки. Например, пишет, что с июня 2013 года рубль обесценился в 2,3 раза по отношению к доллару США.
Кроме того, совокупный убыток ЦБ за 2013-2019 годы составил 584 миллиарда рублей или 83 миллиарда в год. А расходы на содержание служащих ЦБ за этот период составили 762 миллиарда рублей или 109 миллиардов в год. В то же время отток капитала за рубеж в 2013-2019 годах составил 379 миллиардов долларов США или 59 миллиардов в год. Это лишь несколько примеров, приведённых в петиции на платформе Change.org. Полный перечень доступен по ссылке.
Автор петиции напоминает, что академик Сергей Глазьев предлагает новую концепцию работы ЦБ России.
Напомним, ранее представители Центробанка написали откровенную кляузу на Сергея Глазьева, что стало предметом спора и скандала.
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