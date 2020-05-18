"ЦБ России плохо работает". Набиуллина должна провести открытые дебаты с Глазьевым

Автор петиции Алексей Субботин адресует её журналистам, в том числе телеканалу Царьград. Он полагает, что "ЦБ России плохо работает" на благо жителей страны. В качестве примеров такой плохой работы Субботин приводит ссылки. Например, пишет, что с июня 2013 года рубль обесценился в 2,3 раза по отношению к доллару США.

Кроме того, совокупный убыток ЦБ за 2013-2019 годы составил 584 миллиарда рублей или 83 миллиарда в год. А расходы на содержание служащих ЦБ за этот период составили 762 миллиарда рублей или 109 миллиардов в год. В то же время отток капитала за рубеж в 2013-2019 годах составил 379 миллиардов долларов США или 59 миллиардов в год. Это лишь несколько примеров, приведённых в петиции на платформе Change.org. Полный перечень доступен по ссылке.

Автор петиции напоминает, что академик Сергей Глазьев предлагает новую концепцию работы ЦБ России.

Мы хотим и имеем право услышать аргументы сторон в отношении кредитно-денежной политики нашего государства. Требуем открытых дебатов! - заключает Алексей Субботин.

Напомним, ранее представители Центробанка написали откровенную кляузу на Сергея Глазьева, что стало предметом спора и скандала.