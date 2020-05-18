Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Главная / Политика

"ЦБ России плохо работает". Набиуллина должна провести открытые дебаты с Глазьевым

18 мая 2020, 20:55  •  20 • Политика
На платформе Change.org опубликована петиция с требованием к главе ЦБ России о проведении открытых дебатов с академиком РАН, министром Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым. "ЦБ России плохо работает", - настаивает автор петиции.
Автор петиции Алексей Субботин адресует её журналистам, в том числе телеканалу Царьград. Он полагает, что "ЦБ России плохо работает" на благо жителей страны. В качестве примеров такой плохой работы Субботин приводит ссылки. Например, пишет, что с июня 2013 года рубль обесценился в 2,3 раза по отношению к доллару США.
Кроме того, совокупный убыток ЦБ за 2013-2019 годы составил 584 миллиарда рублей или 83 миллиарда в год. А расходы на содержание служащих ЦБ за этот период составили 762 миллиарда рублей или 109 миллиардов в год. В то же время отток капитала за рубеж в 2013-2019 годах составил 379 миллиардов долларов США или 59 миллиардов в год. Это лишь несколько примеров, приведённых в петиции на платформе Change.org. Полный перечень доступен по ссылке.
Автор петиции напоминает, что академик Сергей Глазьев предлагает новую концепцию работы ЦБ России.
Мы хотим и имеем право услышать аргументы сторон в отношении кредитно-денежной политики нашего государства. Требуем открытых дебатов! - заключает Алексей Субботин.
Напомним, ранее представители Центробанка написали откровенную кляузу на Сергея Глазьева, что стало предметом спора и скандала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 11:55
В Киеве российского капитана команды КВН пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Не получилось
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза фейков"
18 мая 2020, 13:55
"Госпереворот в России осуществлялся исподтишка": Аверьянов указал на очевидные знаки
18 мая 2020, 13:55
"Молюсь за русских", "dasvidanya!": COVID-прогноз экспертов Fox News взбунтовал американцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.