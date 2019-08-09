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"Царский" долг в обмен на Стамбул? Историк поставил Франции "имперский" ультиматум

09 августа 2019, 16:54  •  243 • Политика
Ранее депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер потребовал объяснить от правительства, какие меры приняты для разрешения вопроса с "царским" долгом. В интервью Царьграду известный историк и публицист Петр Мультатули в ответ поставил Парижу "имперский" ультиматум. Он напомнил о том, что Франция и Англия гарантировали Российской Империи Стамбул - Константинополь. Где обещанные территории?
"Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег", - с таким обращением к французскому правительству выступил депутат Национального собрания страны Франсис Веркамер, требуя, как пишет RT, пояснить, какие меры были приняты Парижем для разрешения вопроса о российских выплатах по облигациям царских времён.
"Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций", - отмечает при этом депутат, очевидно, имея в виду тот факт, что еще в 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской Империи.
В интервью Царьграду известный историк и публицист Петр Мультатули прокомментировал ситуацию с "царским" долгом, указав на то, что рассказы о баснословных долгах Российской Империи - это не более чем исторический миф.
Он напомнил, что на самом деле на 1913 год внешний долг страны составлял восемь с небольшим миллиардов рублей. А вот внешние долги Франции в это же время составляли 12 миллиардов, Германии - девять миллиардов. И это притом что французы требуют вернуть 15 миллиардов франков, или 53 миллиарда евро.
При этом историк указывает на еще один весьма важный момент, отмечая, что если от России требуют погасить внешний долг Российской Империи, то это значит, что признают незаконный выход Прибалтики из состава государства, а также территориальные гарантии.
В частности, Франция и Англия гарантировали Российской Империи Стамбул - Константинополь, всю Средиземноморскую Фракию, проливы, полностью всю Западную Армению, а также Восточную Пруссию.
Историк в ответ на требования французов ставит Парижу ультиматум.
"Надо, на мой взгляд, очень четко увязывать любые обязательства по выдаче долгов с теми обязательствами, которые брали перед нами западные правительства во время Первой мировой войны", - подчеркнул Мультатули.
Он же отметил тот факт, что "это и территориальные присоединения, и важнейшие экономические наши вопросы".
"Они же не просто нам деньги давали, - напомнил эксперт. - Мы развивали и железные дороги, и инвестиции".
Кроме того, обращает внимание историк, Франция не менее, а может, даже более зависела от русских кредитов, так как они решали вопросы не только экономические и геополитические, но и военные, защищая Францию от германской угрозы.

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