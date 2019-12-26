Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нужен прямой диалог": Оппозиция Грузии против "нормандских перег...
Рождество под угрозой: В США обнаружен опасный грибок, уничтожающий ели
В Приднестровье не ожидают ничего хорошего от Кишинёва в следующем году
"Важен принцип ": Россия вернулась к переговорам об участии в окололун...
Главная / Политика

"Царские интерьеры" нацеливают на результат: Путин пошутил на встрече с бизнесом в Кремле

26 декабря 2019, 11:39  •  92 • Политика
Владимир Путин пошутил на встрече с бизнесом про "царские интерьеры" Кремля, которые нацеливают предпринимателей на достижение результатов.
Президент России Владимир Путин в среду провёл встречу с представителями бизнеса в Кремле. Мероприятие проходило в Александровском зале.
В начале своего выступления российский лидер напомнил, что предновогодняя встреча стала уже традиционной, а также пошутил о роскошных интерьерах зала.
"По-настоящему царских. Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе", - пояснил глава государства.
Путин также указал на то, что в 2019 году удалось добиться удовлетворительной ситуации в экономике. Кроме того, на низких уровнях находятся инфляция и безработица.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
25 декабря 2019, 19:24
"Ельцин орал "Благослови, Бог, Америку" и душил свою страну": Зюганов намекнул на схожесть Навального и первого президента
25 декабря 2019, 19:24
Некоторые важные показатели по нацпроектам не были достигнуты - Путин
26 декабря 2019, 08:24
"Нужен прямой диалог": Оппозиция Грузии против "нормандских переговоров" с Россией
26 декабря 2019, 01:54
Торт-ракета "Сармат": Турецкий повар из Книги рекордов Гиннесса готовит сладкий подарок Путину
25 декабря 2019, 16:09
Россия осталась в плюсе: Козак посчитал 3-миллиардную "газовую" выплату Украине "каплей в море"
25 декабря 2019, 16:09
Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Украины по Крымскому мосту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко
24 декабря 2019, 14:09
"Всех перед смертью пытали": На Украине выяснили судьбу пропавшей в Закарпатье группы СБУ
21 декабря 2019, 01:39
Эрдоган после жёсткого ответа Путина турецкому журналисту вновь поднял "ливийский вопрос"
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
25 декабря 2019, 12:54
"Они там себя чувствуют королями": Депутат о том, что могло случиться с "замученными до смерти" операми СБУ
25 декабря 2019, 03:09
"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.