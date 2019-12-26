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"Царские интерьеры" нацеливают на результат: Путин пошутил на встрече с бизнесом в Кремле
26 декабря 2019, 11:39 • 92 • Политика
Владимир Путин пошутил на встрече с бизнесом про "царские интерьеры" Кремля, которые нацеливают предпринимателей на достижение результатов.
Президент России Владимир Путин в среду провёл встречу с представителями бизнеса в Кремле. Мероприятие проходило в Александровском зале.
В начале своего выступления российский лидер напомнил, что предновогодняя встреча стала уже традиционной, а также пошутил о роскошных интерьерах зала.
"По-настоящему царских. Но и правильно, потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе", - пояснил глава государства.
Путин также указал на то, что в 2019 году удалось добиться удовлетворительной ситуации в экономике. Кроме того, на низких уровнях находятся инфляция и безработица.
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