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"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"

20 июля 2020, 04:00  •  100 • Политика
Хотим мы того или нет, но фольклор развивается от одного поколения к другому, при этом главными героями становятся самые популярные в каждый период времени личности. Например, последние дни обсуждается очередное "страшное пророчество" о Владимире Путине, где он выступает "царём Востока".
Качественное пророчество всегда выглядит так, что его ни при каких обстоятельствах нельзя проверить, но принимать на веру его всё равно хочется. Лучше всего, если пророчество будет настолько древним, что передаётся оно не от реального источника, а в изложении. Или ещё один вариант - пророчество в стихах, которые трактовать можно как угодно, на свой вкус. Кто становится героями пророчеств? Те, кто особенно популярен прямо сейчас.
Один из главных героев пророчеств - президент России Владимир Путин. Нет, он не фигурировал в оригинальных текстах древних, но любящим загадки всё равно хочется в это верить. Очередную версию легендарных текстов представляет, например, одесский астролог (именно так он себя называет) Влад Росс.
"Есть древнее пророчество, что ему вообще следует бояться подводных вод. Собственно говоря, всё начиналось у него с гибели подводной лодки - "Курск", как вы помните. И есть предание, что он уйдёт в пучину. Как понимать "пучину"? Древние пророки говорили, что человек с зелёными глазами, с забралом уйдёт в пучину. Есть древнее пророчество, что он будет править на плечах великана и уйдёт в лабиринт", - ничуть не смущаясь, говорит астролог и даже даёт президенту России совет, говоря, что главе нашей страны... не следует проводить досрочные выборы.
Корреспонденты Царьграда показали и другие примеры таких смутных якобы пророчеств, которые или льстят русским, или, напротив, пытаются поддеть нас. А если не нас, то, как минимум, Китай. Так, в США популярны именно антикитайские пророчества, где Владимир Путин становится "царём Востока". При этом ко всем подобным сказкам непременно добавляют слова "страшный" или "ужасный". Так, по всей видимости, интереснее.
Кстати, о природе человеческой веры в любые пророческие небылицы накануне в эфире Царьграда говорил политолог Сергей Михеев.

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