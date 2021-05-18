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"Царь-бомба" и самолёты Ту-160: В Китае выяснили, почему США не начнут войну против России

18 мая 2021, 17:35  •  132 • Политика
Китайские эксперты объяснили, что мощное оружие, которым обладает Россия, является сдерживающим фактором для США.
Эксперты портала из Китая Baijiahao уверены, что мощное вооружение армии придает уверенность не только России, но и является серьезной угрозой для США.
В отношениях между США и Россией в последние годы сохраняется напряженность, так как Россия бросает вызов американской гегемонии. Однако США не осмеливаются развязать военные действия против России, так как у нее имеется опасное оружие, отмечают обозреватели портала.
В первую очередь, журналисты из Китая отметили особенные характеристики бомбардировщика Ту-160, которые позволяют ему сохранится в составе ВВС страны. Этот самолет с изменяемой стреловидностью крыла является самым большим и быстрым в своем классе в мире. Он может развить скорость до двух Махов и несет более 40 тонн боеприпасов, отметили в Baijiahao.
При встрече с бомбардировщиком из России в небе даже американские ВВС вынуждены с опасением обходить его стороной
- отмечают эксперты.
Также у России есть "Царь-бомба" - водородная бомба АН602, разработанная еще в СССР во времена Холодной войны. Первоначально ее мощность составляла 100 млн тонн, однако позже ее сократили до 50 млн тонн. Китайские эксперты отмечают, что данная бомба в состоянии разрушить страну средних размеров, передает Политэксперт.
Также сдерживающий фактор на США оказывает флот подводных лодок России. Так, эксперты вспомнили, что у России есть самая быстрая атомная субмарина в мире - проект "Анчар" или "Золотая рыбка", она может развивать рекордные 44,7 узла и погружаться на сотни метров. Подлодки "Варшавянка" считаются наиболее бесшумными среди конкурентов.
Пока у России есть мощный арсенал вооружения, США не рискнут вступить в войну с ней
- утверждают эксперты Baijiahao.

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