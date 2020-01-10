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"Трюдо надел траурные носки?": Канадцы обескуражили иностранцев своим безразличием к жертвам авиакатастрофы в Тегеране

10 января 2020, 18:54  •  140 • В мире
Иностранные пользователи соцсетей поразились тому, с каким безразличием официальная Канада отреагировала на новость о погибших в украинском "Боинге" согражданах. "Канада в курсе, что там были канадцы", "Трюдо надел траурные носки?" - возмущаются интернет-пользователи.
В Сети обескуражены тем, что Канада официально не объявила траур по жертвам крушения украинского "Боинга" в Тегеране. На это ранее обратил внимание депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
"Самое загадочное в трагедии с украинским "Боингом". Погибли 63 канадца. Но я ничего не слышал о трауре в Канаде. Траур в Иране, траур на Украине, но не в Канаде. Может, погибшие - не канадцы?" - отметил он на странице в Twitter.
Другие пользователи также поделились своими наблюдениями.
"Вчера кушал с двумя господами из Монреаля французского происхождения. Много и с удовольствием говорили про кулинарные традиции и Жерара Депардье. Про Иран и самолёт даже не вспомнили, у них всё хорошо", - отметил che1i0s.
"Канада вообще в курсе, что там были канадцы?" - указал zelenyisharik.
Комментаторы выдвинули предположение, что такое безразличие вызвано тем, что Канада не считает жертв крушения "своими".
"Эти канадцы - эмигранты иранского происхождения, то есть в системе западных ценностей не достаточно "белые", чтобы по ним скорбеть", - предположил tel948587.
"Этнически они почти все персы. Канадцам англо-французского происхождения они, наверное, неинтересны", - добавил malosolov.
boralex57 в обсуждениях по-чёрному попытался пошутить: "Трюдо надел траурные носки".
Впрочем, если говорить о Трюдо, то канадский премьер всё же отреагировал на крушение, случившееся накануне в Тегеране. Его слова о ЧП "удивительным образом" совпали с позицией США о том, что самолёт сбит иранской стороной.
Впрочем, американское влияние тут даже не скрывается. По информации СМИ, именно Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.

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