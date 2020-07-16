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"Трясущаяся" перед Россией Норвегия лишь отвлекает внимание от главного - Кнутов

16 июля 2020, 05:00  •  75 • Политика
Посол Норвегии в России заявил, что в его стране каждый раз вздрагивают из-за русских учений. "На мой взгляд, это вот такая политическая активность с целью отвлечь внимание населения Норвегии и других северных стран", - уверен военный эксперт Юрий Кнутов.
В Норвегии каждый раз вздрагивают из-за русских учений, признался посол страны в Москве Руне Ресаланд. Высказывания дипломата для Царьграда прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.
Речь идёт об отработке нанесения ударов Вооружённых сил России по целям норвежских ВС. Посол Норвегии подчеркнул, что это вызывает беспокойство в Осло и выразил надежду, что данные манёвры вскоре прекратятся.
В ответ Юрий Кнутов напомнил, что Норвегия вообще-то является активным членом военного блока НАТО. Кроме того, на территории страны расположены радиолокационные станции, которые не только занимаются сбором разведывательной информации, но и выполняют задачи противовоздушной и противоракетной обороны.
"Там, кроме того, норвежский флот очень современный, также ведёт активную разведку. Самолёты "Орион", которые норвежские ВВС, постоянно дежурят возле наших границ и занимаются сбором разведывательной информации", - продолжает перечислять эксперт.
То есть Норвегия фактически уже давно является форпостом НАТО, а также северным форпостом США. Поэтому, если уж говорить об угрозах, то это Норвегия угрожает безопасности России, а не наоборот. Особенно в свете возрастающей роли Северного морского пути, пояснил эксперт в интервью Царьграду.
"На мой взгляд, это вот такая политическая активность с целью отвлечь внимание населения Норвегии и других северных стран, в том числе тут же и Финляндия, и Швеция, которые членами НАТО не являются, но их постоянно туда втягивают. То есть создать такую атмосферу нервозности, чтобы, с одной стороны, обосновать свои военные манёвры, а с другой стороны, ещё и попытаться сыграть на беспокойстве соседей, финнов и шведов и тоже их втянуть в НАТО", - подытожил Юрий Кнутов.

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