"Трусы и враги человечества": Трамп заподозрил NYT в измене из-за статьи о кибератаках на энергосистему России

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в госизмене. Об этом политик написал в Twitter.

Ранее журналисты со ссылкой на свои источники в правительстве США сообщили о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить вредоносные программы в российскую инфраструктуру, что позволит саботировать энергосистему страны и собирать ценную информацию. Однако Трамп попытался опровергнуть публикацию.

"Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны. Это неправда. Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ. Они сделают то, что им скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и враги человечества", - написал он.

Проблема заключается в том, что в мае президент США намекнул на то, что он санкционировал проведение кибератаки на Россию в 2018 году, когда проходили промежуточные выборы в Конгресс.