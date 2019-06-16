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"Трусы и враги человечества": Трамп заподозрил NYT в измене из-за статьи о кибератаках на энергосистему России

16 июня 2019, 09:39  •  109 • Политика
Президент США Дональд Трамп заподозрил NYT в измене после публикации статьи о том, что американская сторона активизировала кибератаки против России. При этом политик ранее намекал на то, что он лично санкционировал подобные действия. Однако это не помешало политику назвать журналистов "трусами и врагами человечества".
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в госизмене. Об этом политик написал в Twitter.
Ранее журналисты со ссылкой на свои источники в правительстве США сообщили о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить вредоносные программы в российскую инфраструктуру, что позволит саботировать энергосистему страны и собирать ценную информацию. Однако Трамп попытался опровергнуть публикацию.
"Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны. Это неправда. Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ. Они сделают то, что им скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и враги человечества", - написал он.
Проблема заключается в том, что в мае президент США намекнул на то, что он санкционировал проведение кибератаки на Россию в 2018 году, когда проходили промежуточные выборы в Конгресс.
.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

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