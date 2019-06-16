|
"Трусы и враги человечества": Трамп заподозрил NYT в измене из-за статьи о кибератаках на энергосистему России
16 июня 2019, 09:39 • 109 • Политика
Президент США Дональд Трамп заподозрил NYT в измене после публикации статьи о том, что американская сторона активизировала кибератаки против России. При этом политик ранее намекал на то, что он лично санкционировал подобные действия. Однако это не помешало политику назвать журналистов "трусами и врагами человечества".
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в госизмене. Об этом политик написал в Twitter.
Ранее журналисты со ссылкой на свои источники в правительстве США сообщили о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить вредоносные программы в российскую инфраструктуру, что позволит саботировать энергосистему страны и собирать ценную информацию. Однако Трамп попытался опровергнуть публикацию.
"Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны. Это неправда. Что-то происходит с нашими коррумпированными СМИ. Они сделают то, что им скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях. Это настоящие трусы и враги человечества", - написал он.
Проблема заключается в том, что в мае президент США намекнул на то, что он санкционировал проведение кибератаки на Россию в 2018 году, когда проходили промежуточные выборы в Конгресс.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2019, 19:39
|
12 июня 2019, 04:54
|
09 июня 2019, 14:54
|
13 июня 2019, 06:54
|
12 июня 2019, 11:09
|
09 июня 2019, 18:24
|
14 июня 2019, 18:24