"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"

Президент Украины Владимир Зеленский решил отреагировать на беспорядки в Вашингтоне. Однако его комментарий был осмеян и раскритикован журналистами из России и Украины.

Как написал Зеленский, Киев якобы осуждает "беспрецедентное" насилие, которому подвергся конгресс Соединённых Штатов. Политика также "вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире", благодаря которой всё же состоялось заседание, где было объявлено о победе Джо Байдена на президентских выборах.

Высказывания Зеленского выглядят забавными на фоне постоянных политических кризисов на Украине, в рамках которых украинские радикалы то и дело пытаются штурмовать правительственные здания. Не стоит забывать и про майдан, в рамках которого американские политики и дипломаты всячески поддерживали протестующих.

На столь вопиющее проявление лицемерия со стороны Зеленского обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв.

"То есть Зеленский всё-таки против майдана", - написал журналист в Telegram.

Ещё более жёстко высказался украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.

"Трусливый подражала дождался реакции учителей и тоже решил поосуждать. Тебя-то кто спрашивал?" - поинтересовался он в Twitter.

Фото: Владимир Соловьёв/Telegram

Фото: Анатолий Шарий/Twitter