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"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"

08 января 2021, 00:45  •  75 • Политика
Украинские и русские журналисты раскритиковали за лицемерие "трусливого" президента Украины Владимира Зеленского, который осудил майдан в Вашингтоне. "Тебя-то кто спрашивал?" - поинтересовался блогер Анатолий Шарий.
Президент Украины Владимир Зеленский решил отреагировать на беспорядки в Вашингтоне. Однако его комментарий был осмеян и раскритикован журналистами из России и Украины.
Как написал Зеленский, Киев якобы осуждает "беспрецедентное" насилие, которому подвергся конгресс Соединённых Штатов. Политика также "вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире", благодаря которой всё же состоялось заседание, где было объявлено о победе Джо Байдена на президентских выборах.
Высказывания Зеленского выглядят забавными на фоне постоянных политических кризисов на Украине, в рамках которых украинские радикалы то и дело пытаются штурмовать правительственные здания. Не стоит забывать и про майдан, в рамках которого американские политики и дипломаты всячески поддерживали протестующих.
На столь вопиющее проявление лицемерия со стороны Зеленского обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв.
"То есть Зеленский всё-таки против майдана", - написал журналист в Telegram.
Ещё более жёстко высказался украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
"Трусливый подражала дождался реакции учителей и тоже решил поосуждать. Тебя-то кто спрашивал?" - поинтересовался он в Twitter.
Фото: Владимир Соловьёв/Telegram
Фото: Анатолий Шарий/Twitter

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