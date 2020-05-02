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"Трус ты конченый": Захарова обвинила Навального в срыве дебатов. Ей тут же устроили травлю

02 мая 2020, 15:10  •  141 • Политика
Мария Захарова обвинила Алексея Навального в срыве онлайн-дебатов, которые были запланированы на сегодня. Представитель МИД назвала оппозиционера трусом, который пытается выставлять ей условия. После этого сторонники оппонента устроили ей настоящую травлю в соцсетях.
Накануне Мария Захарова вызвала главного российского борца с коррупцией Алексея Навального на открытый разговор в режиме онлайн. Оппозиционер дал согласие: батл должен был пройти 1 мая в 17 часов.
Но только что стало известно, что батл не состоится. Причину Мария Захарова озвучила на своей странице в Facebook:
Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова.
Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это.
Возмущённая Захарова вынуждена была отказаться от общения на таких условиях:
Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь.
В беседе с журналистами Телеграм-канала "Подъём!" она добавила, что это не первая её попытка выйти на открытый разговор с оппозицией, но всякий раз начинались какие-то "увиливания".
После того как дипломат обвинила Навального в трусости, ей буквально объявили травлю. Под постом Марии в соцсети начали появляться злорадные и откровенно оскорбительные комментарии вроде "Мастер-класс от Марии Захаровой: как с треском проиграть дебаты, даже не приняв в них участия" - эта мудрость принадлежит перу известного скандалиста и соратника Навального Ильи Яшина.
Сам Навальный свои условия никак не прокомментировал, но выставил в Facebook "очень смешное видео" о том, "как Мария Захарова в прямом эфире "Эха Москвы" отказывается от дебатов". "Я не верю в то, что опять не будет обмана", - говорит в ролике дипломат. Очевидно, именно эта фраза показалась главе ФБК смешной.
Напомним, на днях Мария Захарова дала интервью политическому журналисту Михаилу Зыгарю, после чего стала объектом длинного монолога Алексея Навального в прямом эфире. Оппозиционер многое наговорил про официального представителя МИД, та ответила вызовом на батл. Впрочем, не исключила, что он струсит.
Навальный ответил сразу же, объяснив, что проигнорировал бы Захарову "в обычной ситуации", но всё же согласился лично обсудить её интервью. При этом традиционно не удержался от оскорблений и назвал оппонентку "информационной обслугой", которая "позорит и страну, и МИД".

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