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"Трус, подонок, свин и нацист": Соловьёв призвал Уткина к ответу за слова о Канделаки
10 июля 2020, 22:00 • 72 • Политика
Соловьев назвал Уткина "нацистским мерзавцем" из-за слов о Канделаки. "Он, кроме того, что является подонком, и ксенофоб в чистом виде", - добавил телеведущий.
Телеведущий Владимир Соловьёв вновь схлестнулся в противостоянии со скандальным спортивным комментатором Василием Уткиным. На этот раз поводом для словесных разборок стали слова последнего о телеведущей и генеральном продюсере "Матч ТВ" Тине Канделаки.
Речь идёт об очередном оскорбительном посте о Канделаки, который Уткин постеснялся публиковать в Twitter и поэтому оставил на него лишь ссылку. Соловьёв, который также не в лучших отношениях со спортивным комментатором, прокомментировал мерзопакостную публикацию. Ведущий отметил, что Уткин в очередной раз показал себя патологическим трусом и "жирным свином".
Телеведущий отметил, что Канделаки - умная, интеллигентная и профессиональная женщина. Она воплощает в себе всё, что невозможно в жизни Уткина, подчеркнул Соловьёв.
Напомним, что конфликт Уткина и Канделаки произошёл из-за того, что в 2015 году телеведущую назначили генеральным продюсером "Матч ТВ". Комментатор отказался работать под её началом и ушёл, громко хлопнув дверью. Кроме того, недавно Уткин ввязался в конфликт с Соловьёвым, оскорбив телеведущего в одном из своих видео.
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