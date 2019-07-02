Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль требует наказать русских? Авиажурналист намекнул на вину России в гибели...
Речь Килинкарова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ ВСЕХ украинцев! Обязательно к просмотру...
Путин поручил МВД внести предложения по упрощенной выдаче гражданства РФ украинц...
Мокрые майки и поцелуи: перфомансы Гоголь-центра теперь и в Крыму (Провокатор)
Главная / Политика

"Трупы плывут по воде, прогнивший путинский режим": В "тёплых норах" создаётся лживое "голливудское кино" об иркутском подтоплении - Михеев

02 июля 2019, 22:09  •  31 • Политика
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек. Политолог Сергей Михеев рассказал, как интернет-хорьки создают лживое "голливудское кино" о паводке в Иркутской области.
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек. О том, как эту трагедию освещают отдельные СМИ, Царьграду рассказал российский политолог Сергей Михеев.
По его словам, либеральная пресса намеренно сгущает краски, чтобы обвинить во всем российские власти. При этом в той же Японии от землетрясения и цунами в городе Фукусима за два дня погибли 16 тысяч человек. При этом японские издание почему-то не писали, что это вина лично императора, и вообще, что-то он засиделся на троне. Зато если в России 18 человек погибли из-за наводнения - это сразу вина прогнившего путинского режима.
"Прогнивший путинский режим, трупы плывут по воде, значит, все эти дома, там, значит, эти жители. И все видят прямо вот это, как в голливудской картине", - приводит пример Сергей Михеев в интервью Царьграду.
По его словам, сейчас в России после каждой беды вылезают интернет-хорьки и начинают распространять свою "вонь". Некоторые - прямо сидя в "тёплой" загранице, отмечает эксперт.
"В данном случае это откровенная подлость. И вот надо эти вещи понимать. Надо разводить. Тот, кто хочет пользы - тот хочет помощи", - подчеркивает Сергей Михеев.
Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин в сложившихся обстоятельствах поступил абсолютно верно. Он лично прибыл на место стихийного бедствия и принял участие в управлении ситуацией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 15:39
25 тысяч евро - и забудем о русофобии: СМИ узнали, как украинские и грузинские звёзды тайно выступают в России
01 июля 2019, 23:24
Настоящее лицо протеста: вломившиеся в парламент активисты в Гонконге превратились в мародеров
01 июля 2019, 23:24
"Вырвалось то, как он на самом деле думает": Вакарчук нашел виноватых в своих слова о российским Крыме
02 июля 2019, 12:24
"Нежданчик": Борис Джонсон присоединит Великобританию к Украине - политобозреватель
02 июля 2019, 12:24
Невежда против государственника: Зеленского открыто оскорбил глава украинской делегации ПАСЕ
02 июля 2019, 18:54
Зеленский запретил себя свергать: Президент Украины ветировал закон об импичменте, который сам же продвигал
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долла...
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полет...
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард"...
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
29 июня 2019, 22:39
"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
28 июня 2019, 10:54
1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.