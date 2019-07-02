"Трупы плывут по воде, прогнивший путинский режим": В "тёплых норах" создаётся лживое "голливудское кино" об иркутском подтоплении - Михеев

Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек. О том, как эту трагедию освещают отдельные СМИ, Царьграду рассказал российский политолог Сергей Михеев.

По его словам, либеральная пресса намеренно сгущает краски, чтобы обвинить во всем российские власти. При этом в той же Японии от землетрясения и цунами в городе Фукусима за два дня погибли 16 тысяч человек. При этом японские издание почему-то не писали, что это вина лично императора, и вообще, что-то он засиделся на троне. Зато если в России 18 человек погибли из-за наводнения - это сразу вина прогнившего путинского режима.

"Прогнивший путинский режим, трупы плывут по воде, значит, все эти дома, там, значит, эти жители. И все видят прямо вот это, как в голливудской картине", - приводит пример Сергей Михеев в интервью Царьграду.

По его словам, сейчас в России после каждой беды вылезают интернет-хорьки и начинают распространять свою "вонь". Некоторые - прямо сидя в "тёплой" загранице, отмечает эксперт.

"В данном случае это откровенная подлость. И вот надо эти вещи понимать. Надо разводить. Тот, кто хочет пользы - тот хочет помощи", - подчеркивает Сергей Михеев.

Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин в сложившихся обстоятельствах поступил абсолютно верно. Он лично прибыл на место стихийного бедствия и принял участие в управлении ситуацией.