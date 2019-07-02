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"Трупы плывут по воде, прогнивший путинский режим": В "тёплых норах" создаётся лживое "голливудское кино" об иркутском подтоплении - Михеев
02 июля 2019, 22:09 • 31 • Политика
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек. Политолог Сергей Михеев рассказал, как интернет-хорьки создают лживое "голливудское кино" о паводке в Иркутской области.
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек. О том, как эту трагедию освещают отдельные СМИ, Царьграду рассказал российский политолог Сергей Михеев.
По его словам, либеральная пресса намеренно сгущает краски, чтобы обвинить во всем российские власти. При этом в той же Японии от землетрясения и цунами в городе Фукусима за два дня погибли 16 тысяч человек. При этом японские издание почему-то не писали, что это вина лично императора, и вообще, что-то он засиделся на троне. Зато если в России 18 человек погибли из-за наводнения - это сразу вина прогнившего путинского режима.
По его словам, сейчас в России после каждой беды вылезают интернет-хорьки и начинают распространять свою "вонь". Некоторые - прямо сидя в "тёплой" загранице, отмечает эксперт.
Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин в сложившихся обстоятельствах поступил абсолютно верно. Он лично прибыл на место стихийного бедствия и принял участие в управлении ситуацией.
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