"Трудно стало работать. Развелось много идиотов": В России определились с кандидатом мечты в президенты РФ

ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры провели опрос, касающийся главных качеств политиков, которые стоит позаимствовать у главных отечественных киногероев. "Ведомости" отмечают, что больше всего политическому лидеру необходима честность. Ее отметили 44 процента респондентов. 31 процент участников соцопроса проголосовали за образованность и компетентность. 26 процентов полагают, что лидер страны должен быть близок к народу, 25 оценили умение эффективно организовывать работу других людей.

Жители России также определились со списком кандидатов мечты на пост президента России среди героев российских фильмов. Большинство голосов (20 процентов респондентов, то есть каждый пятый) было отдано за Штирлица из картины "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой (1973 год).

Среди наиболее известных цитат "умного силовика" Штирлица, например, есть одна, посвященная "оглуплению масс". "Сейчас меня занимает больше всего проблема, как при помощи физической химии приостановить процесс оглупления масс, - говорил киногерой. - Трудно стало работать. Столько развелось идиотов, говорящих правильные слова".

Второе место в рейтинге (12 процентов) занял профессор Преображенский из фильма "Собачье сердце" режиссера Владимира Бортко (1988 год). "Преображенский отнюдь не революционер, а ворчун, резонер-конформист, при этом социально успешный и состоявшийся профессионально", - говорится в исследовании.

На третьем месте рейтинга Данила Багров из "Брата" режиссера Алексея Балабанова (1997 год).