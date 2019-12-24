"Трудно собирать выбитые зубы сломанными руками": Вассерман предупредил "наглеющее" НАТО

Вслед за начальником Генерального штаба ВС России Валерием Васильевичем Герасимовым, во время брифинга с иностранными военными атташе предупредившим о подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту, о том же заговорил и политический эксперт Анатолий Вассерман.

"Организация Североатлантического договора готовится к большой войне, - заявил он в своём блоге на РЕН ТВ. - И всё наглее показывает, что на всё способна".

Перечисляя, что именно демонстрирует "наглеющее" НАТО, Вассерман припомнил и учения близ границы России, где танки альянса "демонстративно стреляют в сторону РФ"; и скопление техники и боеприпасов в Прибалтике, чей запас, по мнению эксперта, "уже заметно больше достаточного для захвата Калининградской области с ударом по Балтийскому флоту".

Эксперт отмечает, что "даже ядерное оружие не меняет картину", в том числе напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина об ударе по центрам принятия решения, а не только по местам дислокации ядерного вооружения.

"Но нужно то и дело открытым текстом напоминать потенциальным противникам: "Им же хуже будет", - сетует Вассерман.

Эксперт также напомнил слова Герасимова о способности нашей страны отразить любую агрессию против России. И сделал недвусмысленное предупреждение "потенциальным противникам" Москвы, процитировав слова генерала Александра Лебедя: "Трудно собирать выбитые зубы сломанными руками".