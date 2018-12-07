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"Трудно платить": Американцы вынудили Филиппины отказаться от российских вертолетов

07 декабря 2018, 22:09  •  82 • В мире
Несмотря на то что предложенная Россией цена на вертолеты Ми-171 была одной из самых низких, Филиппины закупят американские Black Hawk. "Очень трудно платить России из-за санкций США", - пояснил филиппинский министр обороны Делфин Лорензана.
Санкции США стали причиной того, что Филиппины были вынуждены отказаться от закупки партии российских вертолетов Ми-171. Вместо этого будет приобретено 16 вертолетов Bkack Hawk у американской Sikorsky Aircraft Corp.
Как сообщил в пятницу, 7 декабря, министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, поначалу велись переговоры о закупке 16 Bell 412 у Канады. Однако в феврале 2018 года канадские партнеры вышли из сделки, мотивируя это тем, что вертолеты "могут быть использованы для борьбы с повстанцами", пишет Reuters.
После этого филиппинские власти рассматривали еще несколько вариантов, в том числе и предложение от России о закупке вертолетов Ми-171. Как отметил Лорензана, цена, предложенная российской стороной, была самой низкой.
Однако эта сделка не состоялась. “Но платить им очень трудно из-за санкций США”, - сказал Лорензана журналистам.

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