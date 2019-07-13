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"Трудная герцогиня": Из-за характера Меган Маркл отказались взять в популярное шоу

13 июля 2019, 01:54  •  72 • В мире
Из-за непредсказуемого характера Меган Маркл некогда отказались взять в популярное модное шоу. Это было ещё до того, как актриса стала членом королевской семьи, после чего получила прозвище "трудная герцогиня".
Об этом рассказала ведущая популярной программы Wendy Williams Show Венди Уильямс. Она вспомнила, что в конце 2009 года Маркл проходила кастинг в это шоу.
Однако брать Меган тогда не захотели. На роль модели она не сгодилась из-за своего тяжёлого характера. Его она ранее показала в другом шоу, Deal or No Deal, и руководство модного шоу решило не рисковать.
Уже после этих событий Меган встретила принца Гарри, смогла покорить его сердце и стать членом английской королевской семьи. Но слухи о её непростом характере ходят и поныне. Так, во дворце её называют "трудной герцогиней", пишут Дни.ру. Венди Уильямс же называет герцогиню Сассекскую "тёмной лошадкой".

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