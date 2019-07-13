"Трудная герцогиня": Из-за характера Меган Маркл отказались взять в популярное шоу

Об этом рассказала ведущая популярной программы Wendy Williams Show Венди Уильямс. Она вспомнила, что в конце 2009 года Маркл проходила кастинг в это шоу.

Однако брать Меган тогда не захотели. На роль модели она не сгодилась из-за своего тяжёлого характера. Его она ранее показала в другом шоу, Deal or No Deal, и руководство модного шоу решило не рисковать.

Уже после этих событий Меган встретила принца Гарри, смогла покорить его сердце и стать членом английской королевской семьи. Но слухи о её непростом характере ходят и поныне. Так, во дворце её называют "трудной герцогиней", пишут Дни.ру. Венди Уильямс же называет герцогиню Сассекскую "тёмной лошадкой".