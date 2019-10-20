"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит

Россия намерена уделять больше внимания изменению климата. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

По его словам, данная проблема с каждым годом рождает всё больше новых проблем и… убытков.

Как пояснил чиновник в интервью Bloomberg, масштаб потерь от таяния вечной мерзлоты растёт. В цифрах это выражается в 150 млрд рублей убытков.

"Трубы взрываются, сваи разрушаются", - заявил он.

По словам представителя министерства, подобные опасения есть не только у него, но и у руководства горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний.

На данный момент на зону вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти, здесь же проводится 80% газовых операций.

Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчётам учёных, ущерб может достигнуть примерно 84 млрд долларов, что составляет около 7,5% ВВП России, передаёт "Коммерсант".

Кроме того, напоминает РБК, ещё в сентябре был обнародован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В докладе они предупредили о грядущем в ближайшие годы и десятилетия широкомасштабном таянии многолетней мерзлоты.

"Даже если глобальное потепление будет сдержано на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия [выше доиндустриальных уровней], то к 2100 году растает примерно 25% приповерхностной (3-4-метровой глубины) многолетней мерзлоты. Если выбросы парниковых газов будут по-прежнему сильно увеличиваться, существует вероятность, что примерно 70% всей приповерхностной многолетней мерзлоты могут быть потеряны", - отмечалось в документе, сообщает РБК.