Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уроки от Сороса
Путин и Меркель в беседе затронули тему разведения сил в Донбассе
Украли и поделили $1,5 млрд.: Советник президента США обвинил Порошенко и его лю...
Михаил Делягин. Наука, позволяющая создавать новые миры
Главная / В мире

"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит

20 октября 2019, 11:24  •  176 • В мире
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляют 150 млрд рублей. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, из-за потепления в зоне вечной мерзлоты повреждаются здания, трубопроводы и другие объекты.
Россия намерена уделять больше внимания изменению климата. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
По его словам, данная проблема с каждым годом рождает всё больше новых проблем и… убытков.
Как пояснил чиновник в интервью Bloomberg, масштаб потерь от таяния вечной мерзлоты растёт. В цифрах это выражается в 150 млрд рублей убытков.
"Трубы взрываются, сваи разрушаются", - заявил он.
По словам представителя министерства, подобные опасения есть не только у него, но и у руководства горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний.
На данный момент на зону вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти, здесь же проводится 80% газовых операций.
Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчётам учёных, ущерб может достигнуть примерно 84 млрд долларов, что составляет около 7,5% ВВП России, передаёт "Коммерсант".
Кроме того, напоминает РБК, ещё в сентябре был обнародован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В докладе они предупредили о грядущем в ближайшие годы и десятилетия широкомасштабном таянии многолетней мерзлоты.
"Даже если глобальное потепление будет сдержано на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия [выше доиндустриальных уровней], то к 2100 году растает примерно 25% приповерхностной (3-4-метровой глубины) многолетней мерзлоты. Если выбросы парниковых газов будут по-прежнему сильно увеличиваться, существует вероятность, что примерно 70% всей приповерхностной многолетней мерзлоты могут быть потеряны", - отмечалось в документе, сообщает РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
20 октября 2019, 11:24
"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит
19 октября 2019, 09:26
Пучдемон сам пришел в прокуратуру Бельгии. Сдался добровольно - СМИ
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
20 октября 2019, 01:39
Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа
20 октября 2019, 04:54
Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами протестов в Гонконге
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 09:54
Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
16 октября 2019, 09:54
"Сам покричал, сам на себя обиделся и сам ушёл": Что на самом деле произошло в эфире программы "60 минут"
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.