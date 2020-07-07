|
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00 • 104 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. По его словам, звучащие со стороны Незалежной угрозы - часть американской стратегии "троянского коня" в отношении России. Однако все ухищрения Киева обернутся против них: Российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. По словам командующего боевым флотом контр-адмирала Алексея Неижпапы, в Киеве ждут нападения РФ на Херсонскую область. Он прогнозирует, что в этом столкновении "будет много потерь".
Потому, подчеркнул военный, украинские ВС готовятся отразить атаку. Одной из "изюминок" подготовки является ракетный комплекс "Нептун".
Впрочем, эту браваду развенчал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что звучащие угрозы со стороны Незалежной - это часть американской стратегии "троянского коня" против России.
К тому же, пояснил он, сейчас украинская армия растеряла остатки былого советского величия. Украина имела огромный военный потенциал после распада Союза, а сейчас "всё это было распродано и разворовано", передаёт "Вечерняя Москва".
К тому же "Нептун", которым хвалятся на Украине, не настолько и хорош. "У него нет тех характеристик, о которых заявляют. Такую ракету мы своими системами ПВО в состоянии уничтожить", - пояснил Кнутов.
Ну а Российская армия не станет терпеть попытки атаковать наши земли.
По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым Российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.
"Львовская база и другие будут полностью уничтожены", - уточнил он.
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2020, 01:00
|
01 июля 2020, 19:25
|
04 июля 2020, 01:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
05 июля 2020, 17:00
|
06 июля 2020, 00:00
|
01 июля 2020, 06:00