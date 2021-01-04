"Троянский конь" США в Православном мире разоблачён. Помпео не стал отпираться

Более 20 лет назад режиссёр Никита Михалков привёл цитату Збигнева Бжезинского "После разрушения СССР единственным врагом Америки осталось Русское Православие". Как отметил руководитель церковной редакции Царьграда Михаил Тюренков, "либералы неоднократно пытались доказать "фейковость" этого изречения, но факт остаётся фактом: именно против Русской Православной Церкви сегодня направлены серьёзные усилия американской дипломатии".

И подтверждение тому - провокационный пост-признание, опубликованный госсекретарём США Майком Помпео в Twitter. В твите глава Госдепа не только подтвердил, что "действовал против России на многих фронтах, включая свободу вероисповедания", но также лично позаботился о международной поддержке украинских раскольников.

"Я позаботился о том, чтобы США поддержали международное признание православной церкви Украины (ПЦУ), помогли митрополиту (Помпео имеет в виду украинского лжемитрополита Епифания Думенко. - Ред.) избежать российского влияния", - отметил госсекретарь.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U.S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, helped the Metropolitan escape Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Михаил Тюренков обратил внимание на то, что проявление усилий американской дипломатии против Русской Церкви началось "особенно в последние годы, когда украинский плацдарм стал идеальным местом для нанесения наиболее мощного удара по Русскому Православию".

"И этот удар был нанесён через главного американского "троянского коня" в Православном мире - Константинопольский патриархат (часто именуемый "Фанаром" по названию маленького стамбульского района, где находится резиденция Константинопольских патриархов), - разоблачил эксперт главного "помощника" США в расколе Православия. - Именно Фанар на протяжении последнего столетия стал самым настоящим агентом американского влияния среди Поместных Православных Церквей".

По мнению руководителя церковной редакции Царьграда, "причина очевидна: США помогли Фанару ощутить былое величие на фоне многовекового турецкого унижения".

"Благодаря интеграции в западные политические элиты (пусть даже на вторых ролях) турецкоподданные стамбульские епископы вновь ощутили себя "Вселенскими патриархами". А в случае с беззаконным вторжением на каноническую территорию Русской Православной Церкви на Украине одновременно реализовали собственные амбиции, униженные в позднем Средневековье, и помогли "нашим западным партнёрам" в деле дерусификации Украины, её втягивания в антироссийские альянсы (в качестве политического статиста и военного полигона)", - объяснил Михаил Тюренков.

Ставленник Фанара, лжемитрополит Епифаний, которого в последние два года стали привечать в высоких кабинетах Вашингтона и Нью-Йорка, "с канонической точки зрения - банальный самосвят и самозванец".

Тюренков преподал небольшой урок истории, напомнив, как "такого же прохвоста и мошенника Гришку Отрепьева четыре столетия назад наши тогдашние "западные партнёры" сделали одним из ключевых персонажей своей интервенции в Россию".

"А потому регулярные встречи украинского лжемитрополита с американским госсекретарëм Помпео - это, по сути, банальные "планёрки", где получивший "ярлык" на "княжение" в своей лжецеркви ПЦУ псевдоиерарх получает и, уж простите за каламбур, персональные ЦУ", - продолжил свою мысль руководитель церковной редакции Царьграда.

Он подчеркнул, что в том, что политика уходящей республиканской администрации США в отношении Украины и религиозных процессов на её территории мало отличается от политики демократов, "сомневаться не приходится". Но в то же время особо отметил, что "представители Фанара (Греческой архиепископии Америки) во внутриполитической борьбе последних месяцев однозначно поддержали Байдена и его группировку".

"А потому наступивший 2021 год, с большой долей вероятности, активизирует борьбу США и их подручных в лице фанариотов и украинских самосвятов против Русского Православия на Украине, а, вполне возможно, и в других странах канонической территории Московского Патриархата, в первую очередь в Молдавии и Белоруссии, - озвучил свой, к сожалению, неутешительный для Православного мира прогноз эксперт. - А потому, даже если слова о "единственном враге Америки" только приписываются Збигневу Бжезинскому, деятельность США на восточном направлении наглядно подтверждает их правоту".

К слову, поддержку Помпео лжецеркви Украины не разделили и американцы. Под его твитом собралось немало гневных откликов.

"Это не религиозная свобода. Православная Церковь едина и должна оставаться Единой. Раскол Православия - это нехорошо для стабильности в регионе. Этим будет пользоваться Турция", - уверена @PennySmirlis.

"Вы ничего не знаете о святом Православии. Тебе лучше проявить смирение", - высказался @Orthodoxy2019.

"Государственная поддержка религиозной секты. Невероятно печально, что вы гордитесь этим актом раскола", - ответил Помпео @cksokolov.

"Позор вам за то, что вы устроили беспорядки в нашей Церкви. К счастью, эта группа распадается", - написал @Lewis30730015.