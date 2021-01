"Троянский конь" США в Православном мире разоблачён. Помпео не стал отпираться

Более 20 лет назад режиссёр Никита Михалков привёл цитату Збигнева Бжезинского "После разрушения СССР единственным врагом Америки осталось Русское Православие". Как отметил руководитель церковной редакции Царьграда Михаил Тюренков, "либералы неоднократно пытались доказать "фейковость" этого изречения, но факт остаётся фактом: именно против Русской Православной Церкви сегодня направлены серьёзные усилия американской дипломатии".

И подтверждение тому - провокационный пост-признание, опубликованный госсекретарём США Майком Помпео в Twitter. В твите глава Госдепа не только подтвердил, что "действовал против России на многих фронтах, включая свободу вероисповедания", но также лично позаботился о международной поддержке украинских раскольников.

"Я позаботился о том, чтобы США поддержали международное признание православной церкви Украины (ПЦУ), помогли митрополиту (Помпео имеет в виду украинского лжемитрополита Епифания Думенко. - Ред.) избежать российского влияния", - отметил госсекретарь.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U.S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, helped the Metropolitan escape Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf