"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оружие - эксперт

В течение нескольких недель мы наблюдали серию инцидентов в военных частях России. Это взрывы во Владимирской области, на складах в Ачинске, в Архангельске. Ущерб здесь - как финансовый, так и репутационный. По фактам проводится следствие, тем временем Царьград с экспертами обсуждает, в чём причина происходящего. Так, военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов не отметает версию диверсионного вмешательства. Более того, он напоминает об известной американской стратегии "Троянский конь", которая как раз и предусматривает подобное влияние.

"В новом году, где-то в январе-феврале, была опубликована американская стратегия "Троянский конь". Я везде про неё говорю, когда есть возможность. И в этой стратегии как раз говорится о том, что внутренняя дестабилизация должна произойти, - поясняет Кнутов. - Нужно дестабилизировать ситуацию внутри страны - внутри России, и потом уже использовать американские вооружённые силы грамотно, чтобы фактически войти в страну и взять под контроль ядерное оружие. А дальше уже сценарий понятен - югославский".

Тут очень интересный момент был, на который никто не обратил внимание, добавил Кнутов.

"Были выступления в Москве, вот эти вот (митинги 27 июля и спустя неделю - ред.) Это же репетиция была, как раз. Репетиция одного из моментов, связанных с этим "Троянским конём". Вот этот майдан и так далее. Но в этот же день один из украинских реакционных блогеров напечатал статью, в которой описал действия, о том, что вооружённым силам Украины необходимо начинать срочно изучать русский язык, русское законодательство. Потому что они будут в числе первых, которые войдут на территорию России. И им придётся устанавливать тут порядок, учить Россию демократии и так далее. Понимаете? Вот, два события эти совпали. Поэтому то, что сейчас наши противники переходят от информационной войны к диверсионной, это однозначно. Это я даже оспаривать не хочу. Я этого придерживался, придерживаюсь этой точки зрения. И, собственно говоря, буду её высказывать при любом удобном случае".