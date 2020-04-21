"Троллят Медведева, и есть за что": Нефтяную ошибку экс-премьера разоблачил политолог

В своём Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов заметил, что многие затроллили экс-премьера Дмитрия Медведева из-за переписанного поста в Facebook.

"В Telegram-каналах троллят Медведева из-за переписанного ночного поста в "Фейсбуке" про нефть, и есть за что. Обращает на себя внимание убранная фраза: "То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор", - подметил Баширов.

Далее он объясняет, почему именно эта фраза приковывает внимание. Так, во-первых, Трамп говорил, что США не может подписывать сделку ОПЕК+, объясняя это законодательством США, которое запрещает участие в картельных сделках. При этом Трамп активно поддерживал подписание соглашения ОПЕК+, из-за чего многие стали называть его ОПЕК и два плюса - намёкая на участие США и России, пояснил Баширов.

"И во фразе в словах про картель можно усмотреть намёк именно на два плюса. Во-вторых, упавшие фьючерсы заключались в первую очередь на нефть американскую - сорта WTI, и получается, что Медведев обвинил американских биржевиков в игре против Трампа", - добавил политолог.

По его словам, и первая интерпретация, и вторая - обе могли не понравиться Трампу. Поэтому её и убрали, вернувшись к версии с "take or pay", считает эксперт.

"По сути, Медведев написал верную мысль "о возможном изменении принципов торговли нефтью в будущем". Это правда стоит на повестке дня, потому что такие скачки цены на нефть никому не нужны", - заключил Баширов.