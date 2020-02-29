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"Троллинг уровня Эрдоган": Турецкие СМИ подсказали беженцам наилучшие пути в Европу

29 февраля 2020, 02:39  •  82 • В мире
Турецкие СМИ подсказали беженцам наилучшие пути в Европу, опубликовав карты с оптимальными маршрутами. "Троллинг уровня Эрдоган", - пишут в соцсетях.
Так, 28 февраля в эфире турецкого телеканала TRT появилась карта оптимального маршрута, представленная на арабском языке.
"Троллинг уровня "Эрдоган", - пишет Telegram-канал "Рыбарь".
При этом главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин указал, что, похоже, вместо объявления войны Дамаску Анкара объявила войну Европе.
После гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе и обострения ситуации Турция открыла границы и выпустила беженцев в ЕС. Десятки людей, бегущих от войны в Сирии, уже прибыли к берегам Греции.
Эксперты отметили, что это грозит новым миграционным кризисом в Европе, а в соцсетях полагают, что таким образом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил оказать давление на Россию.
"Анкара полагает, что угроза залить Европу беженцами вынудит европейские столицы более активно давить на Россию", - написал Рожин в своём Telegram-канале.

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