"Троллинг уровня Эрдоган": Турецкие СМИ подсказали беженцам наилучшие пути в Европу

Так, 28 февраля в эфире турецкого телеканала TRT появилась карта оптимального маршрута, представленная на арабском языке.

"Троллинг уровня "Эрдоган", - пишет Telegram-канал "Рыбарь".

При этом главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин указал, что, похоже, вместо объявления войны Дамаску Анкара объявила войну Европе.

После гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе и обострения ситуации Турция открыла границы и выпустила беженцев в ЕС. Десятки людей, бегущих от войны в Сирии, уже прибыли к берегам Греции.

Эксперты отметили, что это грозит новым миграционным кризисом в Европе, а в соцсетях полагают, что таким образом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил оказать давление на Россию.

"Анкара полагает, что угроза залить Европу беженцами вынудит европейские столицы более активно давить на Россию", - написал Рожин в своём Telegram-канале.