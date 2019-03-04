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"Тролль 80-го уровня": Мэр украинского города пришел на митинг против себя и остался не узнан

04 марта 2019, 15:09  •  55 • Политика
В Сети распространяется фото, на котором мэр украинского города Олевска держит плакат с надписью против себя же. Интернет-пользователи уверяют, что градоначальник пришел на митинг против себя же и якобы остался не узнан. "Тролль 80-го уровня", - комментируют в Сети поступок мэра.
По Сети активно распространяется фото, на котором мэр украинского города Олевска держит плакат с надписью против себя же. Плакат гласит: "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан".
Интернет-пользователи уверяют, что градоначальник пришел на митинг против себя же и якобы остался не узнан присутствующими.
В Сети "инкогнито" мэра вызвало повод для шуток и иронии.
"Тролль 80-го уровня", - комментируют в Сети поступок мэра.
"Не можешь подавить бунт - возглавь его", - пишут интернет-пользователи.
Однако журналист Александр Игнатьев у себя на странице в Facebook сообщил, что мэр пришел на митинг вполне осознанно. И даже не митинг это был, а поездка активистов из "Стопкора" со всей Украины в Олевск в рамках антикоррупционной акции.
"Приехали в Олевск, задать вопросы мэру и правоохранителям, которые ведут уголовные дела относительно системных хищений чиновниками местной Рады", - отметил журналист.
Он указал на то, что в присутствии местных жителей градоначальник "пообещал больше не воровать".
Также раскрыта и тайна плаката, который мэр держит в руках. Как утверждает Игнатьев, активисты попросили градоначальника подержать его. Но надпись на плакате мэр прочел уже после того, как сфотографировался.
Мэр украинского города Олевска принял участие в митинге против себя. На фотке он стоит с плакатом "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан". Журналисты отмечают, что большинство протестующих не заметили подвоха.

Не можешь подавить бунт — возглавь его pic.twitter.com/hBLpMebzGp
— Лентач (@oldLentach) 3 марта 2019 г.
Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер - троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK
— Тарас (@tarasmi) 2 марта 2019 г.

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