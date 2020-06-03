"Трогательная забота о ближнем": Житель Нью-Йорка рассказал о мародёрах во время "судной ночи"

Денис написал, что в ночь с 31 мая на 1 июня пришёл домой только к пяти часам. Протестные манифестации превратились в массовые грабежи и вандализм. Модный район Сохо, который славился своими магазинами и бутиками, полностью разграблен.

Сначала агрессивно настроенные люди били витрины на Бродвее. Потом они поняли, что никаких мер к ним за это не применяют.

"Фактически власти города и штата расписались сегодня в своём бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародёрам", - пишет пользователь Facebook.

Он осудил мэра и губернатора, которые не ввели комендантский час по примеру соседней Филадельфии. В Нью-Йорк приехали грабить из Пенсильвании, Нью-Джерси, Мэйна. Денис признаётся, что впервые видел грабителей на дорогих машинах. Люди залезали в магазины через разбитые витрины и битком набивали салон и багажник тем, что вынесли.

"У части из них явно была какая-то координация, потому что на самые лакомые с их точки зрения магазины народ специально сбегался из других кварталов", - сделал вывод автор поста.

По его словам, особенным спросом у мародёров пользовались одежда и кроссовки, но некоторые магазины, аптеки, кафе ломали и крушили "из справедливости". Улицы усыпаны упаковками, ценниками, коробками, не подошедшей по размеру одеждой. И при этом полицейские усиленно не замечают людей с ворованными вещами.

"Народ с полными мешками награбленного говорит друг дружке "stay safe" ("оставайся в безопасности" - прим. ред.), что в нынешних условиях невероятно мило. Трогательная такая забота о ближнем", - подчеркнул очевидец Денис.

Утром 2 июня он написал, что власти Нью-Йорка ввели комендантский час, а уже к вечеру этот факт стал самой смешной шуткой дня. Денис сообщил, что в городе началась вторая серия "ночи большого грабежа".