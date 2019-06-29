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"Триумф" раздора: Эрдоган ждёт поставок С-400. Трамп в бессилии поминает Обаму
29 июня 2019, 12:54 • 30 • В мире
Новый виток раздора между США и Турцией из-за российского ЗРК С-400 случился в Осаке на G20. Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным подтвердил, что ждёт поставок "Триумфа" и отметил, что никаких отсрочек по этому процессу нет. Дональд Трамп тем временем обещает обсудить поставку С-400 в Турцию и в бессилии перед упорством Анкары поминает предшественника на посту президента США - Барака Обаму, обвинив его в блокировке продажи вооружений в Турцию.
Американо-турецкий конфликт из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжился и на полях саммита G20.
Эта тема поднималась и во время встречи президентов России Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, и во время беседы последнего с американским коллегой Дональдом Трампом.
Итог обеих двусторонних встреч весьма неутешителен для американской стороны: Анкара упорно придерживается своей точки зрения и не намерена отказываться от российских систем ПВО, несмотря ни на какие угрозы, шантаж и прочие уловки Вашингтона.
США, напомним, ради того, чтобы Турция отказалась от покупки С-400, угрожали лишить Турцию своих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию. Ранее в Штатах приняли решение прекратить обучение турецких военных управлению F-35.
Поставки ждут
Эрдоган во время встречи с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Осаке подтвердил, что ждёт поставок российского "Триумфа". И отметил, что отсрочек в этом процессе нет.
"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400", - пояснил он своему российскому коллеге.
Кроме того, турецкий президент заверил Путина, что для Анкары в приоритете остаются и совместное с нашей страной производство ракет.
Новый виток раздора
Разумеется, вопрос поставок "Трумфа" встал и на встрече Эрдогана и Трампа. Последний явно едва сдерживал себя, но оказался бессилен перед упорством Турции. Глава Белого дома только подтвердил, что покупка Анкарой российских ЗРК - это проблема. Только для кого именно, Трамп уточнять не стал.
"Это - проблема, - только и отметил американский лидер. - Совершенно точно".
При этом сам Трамп винил во всём случившемся своего предшественника на посту президента Соединённых Штатов Барака Обаму и напомнил, что именно он, мол, блокировал продажи вооружений Турции.
Чем же в итоге все же завершиться противостояние Вашингтона и Анкары, можно лишь предсказывать, основываясь на тех фактах, что уже имеются. Пока же в адрес Турции из Белого дома лишь слышатся очередные завуалированные угрозы.
"Мы рассматриваем различные варианты", - так заявил Трамп перед встречей с Эрдоганом.
При этом сам американский лидер даже не исключил того, что однажды с официальным визитом отправится в Турцию.
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