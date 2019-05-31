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"Триумфа" не будет: Россия отказалась продать Ирану С-400 - СМИ

31 мая 2019, 00:24  •  51 • В мире
Москва отказалась поставить Тегерану зенитно-ракетные комплексы, сообщают новостные агентства. По некоторым данным, решение связано с опасениями Кремля о росте напряженности в регионе.
Иран не сможет купить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". Москва отказалась от сделки, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства утверждают, что Кремль не хочет роста напряженности на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что США направили два эскадренных миноносца в Персидский залив. Этому предшествовало приведение американских войск в Ираке в полную боевую готовность. При этом Трамп заявлял, что не хочет войны с Ираном.

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