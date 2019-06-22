"Триумфа" не будет? "Сломавшись" на Турции, США взяли в оборот по С-400 Индию

"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - об этом со ссылкой на представителя американской администрации сообщило агентство Bloomberg.

О том, что такие планы у Вашингтона есть, подтвердили и в Госдепартаменте Соединённых Штатов, напомнив о санкциях.

Будет ли покупать "Триумф" Индия после того, как с Нью-Дели пообщается госсекретарь Майк Помпео - большой вопрос. Ранее уточнялось, что американский дипломат во время своего визита в страну намерен отговорить Индию от покупки российского ЗРК.

К слову, наседать на Нью-Дели Вашингтон стал после того, как "сломался" на Турции. Анкара, напомним, несмотря на все угрозы, ультиматумы и шантаж со стороны американцев, категорически отказалась расторгать сделку с Россией по С-400.

Что касается Индии: осенью прошлого года стало известно о том, что между нашими странами был заключен контракт на поставку пяти полковых комплектов системы С-400 "Триумф". Тогда же называлась и общая сумма сделки, которая превысила $5 млрд.