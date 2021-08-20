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"Триумфально" дорого: Почему в Белоруссии не будет С-400. Две версии Sohu
20 августа 2021, 22:25 • 45 • В мире
Белоруссия не сможет купить комплексы С-400, несмотря на недавние заявления лидера государства Александра Лукашенко.
В китайском издании Sohu пояснили, почему намерения Минска купить комплексы С-400 не смогут быть выполнены. У журналистов есть две версии, почему, несмотря на заявления Александра Лукашенко, покупку осуществить будет затруднительно.
Момент первый - это цена. В издании отметили, что комплексы ориентировочно стоят 400-600 млн долларов.
Такую сумму удалось вывести, оценивая закупки Турции и Индии, передаёт РИА ФАН. В частности, страны тратили на покупку четырёх и пяти ЗРК 2,4 млрд долларов и 6 млрд долларов соответственно.
И раз белорусы захотели внедрить системы ПВО С-400 в военные силы страны, то на закупку от двух до четырёх комплексов им придётся потратить 2,4 млрд долларов. Это чересчур "триумфально" для Минска, полагают авторы.
Второй проблемой покупки С-400 является вопрос конфиденциальности. Недавно в Белоруссии прошли беспорядки, которые могли закончиться государственным переворотом. В этом плане Россия опасается и не допустит утечки секретной информации, полагают в Sohu.
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