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"Триумф России? Безусловно": Партия власти Италии мечтает о собственном Путине
27 декабря 2018, 16:54 • 66 • Политика
Мировые СМИ в шоке от растущих популярности и влияния президента России. Партия власти Италии мечтает о собственном Путине, а западная пресса жалеет, что валила на российского лидера все мировые проблемы - теперь его авторитет ещё более непререкаем. "Триумф России? Безусловно", - пишет "Бильд".
Мировые СМИ подвели неутешительные для себя итоги 2018 года. Популярность и авторитет президента России Владимира Путина за минувшие 12 месяцев только усилились, и в этом отчасти есть их собственная вина.
Издание негодует, что страной - основательницей Евросоюза теперь управляет фанат президента России. Также "Бильд" сообщает, что в парламент Австрии вошли сразу две консервативные партии, которые заключили договор о сотрудничестве с "Единой Россией" и выступают за снятие санкций и признание Крыма.
Между тем Financial Times сетует, что раздувание темы "российского вмешательства" в президентские выборы США только поднимает рейтинги России и Путина, и подрывает американский авторитет. Издание отмечает, что имиджмейкерам Путина можно вообще ничего не делать, за них всю работу выполняют американские политики и СМИ.
В свою очередь СМИ Китая отмечают стабилизирующую роль Путина в мире. Издание Sina напоминает, что до прихода России на Ближний Восток регион был в огне. Однако военное вмешательство и "ураган визитов" Путина в страны Ближнего Востока стабилизировал ситуацию.
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