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"Триста лет!": Экс-президент Кравчук сравнил Россию с "украинским княжеством"

02 декабря 2019, 18:54  •  74 • В мире
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что украинская государственность на несколько веков древнее русской. По его словам, Россия начала формироваться и становиться на ноги через триста лет "после того, как Украина была княжеством и государством".
Украина должна ответить России новой исторической концепцией. С таким призывом в эфире местного телеканала "112" выступил экс-президент Незалежной Леонид Кравчук.
По его словам, Киев должен взять во внимание то, что украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Так, подчеркнул политик, если Россия начала становиться на ноги лишь при Иване Грозном, то "украинское княжество" к тому моменту уже веками существовало.
При этом Кравчук выразил недоумение, что в свете "фактов" Россию считают старшим братом Украины.
"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" - заявил Кравчук.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему, напоминает РИА Новости.
Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Пётр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.

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