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"Триместр и на выход?": Соловьев оценил уровень образования Навального-юриста

23 июля 2019, 05:39  •  109 • Политика
Твиттер-баттл между оппозиционером Алексеем Навальным и телеведущим Владимиром Соловьевым продолжается. На сей раз последний оценил уровень образования оппонента, который называет себя юристом: "Один триместр и на выход?".
Противостояние между известными пользователями началось после того, как Навальный и его последователи принялись "разоблачать" Соловьева, публикуя сведения о его имуществе и ВНЖ в Италии. Хотя сведения об этом и так были ранее в открытом доступе, как напомнил сам телеведущий, однако навальнята предпочли представить это именно как "разоблачение".
В своем аккаунте Соловьев также предположил, что подобное навязчивое внимание со стороны оппозиции может быть вполне определенным образом квалифицировано с точки зрения закона.
"Специально для @Навального. Ст. 137 УК РФ. Санкция: штраф до 200 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет", - напомнил он о неприкосновенности частной жизни.
Однако оппозиционер, очевидно, попытался в ответ съязвить. Правда, вышло это скомканно.
"Это за что? Такой штраф дают если молотишь про патриотизм, а сам тайком бежишь оформлять своей семье вид на жительство в стране НАТО?", - ответил он Соловьеву.
"Лешик, ты где свой диплом купил)))??? Какой ты юрист? Или в РУДН как в Йеле учился ? Один триместр и на выход?", - не остался в долгу телеведущий.

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