"Триместр и на выход?": Соловьев оценил уровень образования Навального-юриста

Противостояние между известными пользователями началось после того, как Навальный и его последователи принялись "разоблачать" Соловьева, публикуя сведения о его имуществе и ВНЖ в Италии. Хотя сведения об этом и так были ранее в открытом доступе, как напомнил сам телеведущий, однако навальнята предпочли представить это именно как "разоблачение".

В своем аккаунте Соловьев также предположил, что подобное навязчивое внимание со стороны оппозиции может быть вполне определенным образом квалифицировано с точки зрения закона.

"Специально для @Навального. Ст. 137 УК РФ. Санкция: штраф до 200 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет", - напомнил он о неприкосновенности частной жизни.

Однако оппозиционер, очевидно, попытался в ответ съязвить. Правда, вышло это скомканно.

"Это за что? Такой штраф дают если молотишь про патриотизм, а сам тайком бежишь оформлять своей семье вид на жительство в стране НАТО?", - ответил он Соловьеву.