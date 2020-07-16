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"Три удара - Крым, Курилы, Калининград". В чём опасность "плановых учений" НАТО

16 июля 2020, 13:00  •  85 • Политика
В Норвегии заявили об укреплении США на севере. "Рассматривается возможность нанесения трёх быстрых ударов. Первый - Курилы, второй - Крым и третий - Калининград. И, причём, эти удары могут быть нанесены одновременно", - раскрыл смысл новой военной доктрины США эксперт Юрий Кнутов.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает усиление военного присутствия США необходимым из-за "российской угрозы" и ставит американцам и НАТО только одно условие - все учения на территории Норвегии должны проводиться с участием норвежских войск. Истинные цели северных учений альянса объяснил в интервью Царьграду военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, НАТО своими учениями не пытается запугать Россию. Всё намного хуже. США отрабатывают нанесение быстрых ударов по территории России в рамках своей новой военной доктрины.
"Смысл в чём. Рассматривается возможность нанесения трёх быстрых ударов. Первый - Курилы, второй - Крым и третий - Калининград. И, причём, эти удары могут быть нанесены одновременно. То есть в течение там буквально одного-нескольких дней, пока мы не сообразим, не очухаемся, применять нам тактическое ядерное оружие, не применять", - рассказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.
Эксперт напомнил, что во времена СССР, когда США начинали учения, Советский Союз начинал контручения. Потому что опыт локальных войн после Второй мировой войны показывает, что все войны начинались под видом учений, объяснил Юрий Кнутов.
"Поэтому мы должны очень внимательно и очень бдительно относиться к учениям НАТО. Особенно если учения проводятся с отработкой наступательных действий", - подытожил военный эксперт.

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