"Три русских козыря": России предсказали стать "первой экономической державой континента"

Совсем иной взгляд на Россию и её экономику, нежели привычный Западу, даёт издание AgoraVox.

"Готовьтесь к шоку, если ваше мнение о России основывается исключительно на репортажах крупнейших западных СМИ и мнении телевизионных экспертов", - предупреждает автор публикации, напомнив, что в числе "глупостей" о нашей стране - мнение о сильном отставании России от экономики европейских государств. Подобные утверждения автор статьи называет "бредом".

"На самом деле российская экономика находится на уровне немецкой, - отмечает автор публикации, основывая свои оценки на данных о ВВП по паритету покупательной способности (перевод на ИноСМИ). - В такой перспективе Россия должна стать первой экономической державой континента, если уже ей не является".

В статье также говорится и о других данных, радикально меняющих западный взгляд на экономику России, и о "трёх русских козырях".

Во-первых, $541 млрд в резервных фондах. Причём именно американской валюты в них, отмечается в статье, лишь небольшая часть.

Во-вторых, профицит бюджета.

В-третьих, низкий госдолг - только 15 процентов ВВП.

Санкции

Кроме того, в статье указывается и на "полный провал советников президента США и конгресса", когда речь зашла о санкциях против России. Автор публикации напоминает о том, что экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама голословно утверждал, что санкции, мол, поставят российскую экономику на колени, а наша страна - "экономический карлик без будущего" и вообще окажется в дипломатической изоляции. Однако спустя пять лет Россия показывает прямо противоположный ожиданиям бывшего американского лидера результат. И тут ещё нужно посмотреть, кто кого поставил на колени рестрикциями.

"Санкции оказали противоположный от задуманного эффект и ударили по тем, кто их ввёл", - обращает внимание автор статьи.

"Экономика буксует"

А вот главный коммунист России Геннадий Зюганов считает, что российская экономика "буксует", и не исключил того, что из-за этого президентские выборы могут быть проведены досрочно - до 2024 года. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По его мнению, всё связано с тем, что правительство проваливает послание президента России Владимира Путина. "Если следующий год будем так же проваливать", то тогда, по словам Зюганова, "экономический кризис превратится в политический".

"Досрочные выборы связаны, прежде всего, с тем, что правительство проваливает послание президента Федеральному Собранию, - поясняет глава КПРФ. - Если следующий год будем так же проваливать, приседать... Бедность растёт, экономика буксует... А показатели послания президента не выполняются. И вот - высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический".

Мнение эксперта

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своей авторской программе "Пронько. Экономика" напомнил о том, что "уровень жизни граждан России вернулся к 2010 году".

"Российская экономика сократилась на 20%. Восстановить уровень 2014 года не получится даже в течение ближайших пяти лет. Не восстановится и номинальный объём ВВП, если расчёты провести в валюте. Такой прогноз дают эксперты МВФ. Ожидается, что, по итогам этого года, объём российского ВВП составит порядка $1,6 трлн. Пять лет назад данный показатель был на 20% больше. Среди самых негативных причин ухудшающегося положения можно назвать заморозку пенсий и рост налогов", - перечисляет эксперт.