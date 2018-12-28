Абдель Бари Атван из панарабского издания "Рай Аль-Яум" назвал три причины, почему израильский ракетный налёт на сирийское государство станет последним. Он назвал реакцию России, С-300 и неэффективность израильских железных куполов.



Эксперт-публицист Абдель Бари Атван из панарабской "Рай Аль-Яум" назвал три причины, почему недавно произошедшая бомбардировка Сирии с воздушного пространства Ливана станет последним, "чем заканчивается эпоха израильского высокомерия".

Автор материала пишет, что мы (имея ввиду российскую сторону) не исключаем того, что израильский ракетный удар 25 декабря в результате которого три человека пострадали, является последней израильской атакой на Сирию.

Прежде чем раскрывать нашу точку зрения, пишет Абдель Бари Атван, он бы хотел отметить, что израильские F-16 выпустили заряды во время полета в воздушном пространстве Ливана, в это время в Кувейте производили посадку два пассажирских лайнера. Это операция поставила под угрозу жизни мирных жителей. Сирийский публицист почеркает, что Израиль не осмелился проникнуть в сирийское воздушное пространство, как делали это ранее. Причину этому он видит одну: получения Сирийской арабской армией российских ракет С-300. Возможно, следующим шагом станет противостояние этим самолетам в ливанском воздушном пространстве, предполагает автор.

"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" пишет Абдель Бари Атван и переходит к перечислению.



Во-первых, это российское недовольство.

Его выразил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков., назвав эту атаку "провокационным нарушением" сирийского суверенитета. Конашенков отметил, что бомбардировка совпала с посадкой шести гражданских самолетов в международном аэропорту Бейрута и поставила под угрозу безопасность двух из них.

Во-вторых, израильское военное руководство признало падение сирийской ракеты под Хайфой. Это прямое доказательство неэффективности израильских железных куполов. А между прочим в них вложено десятки миллиардов долларов США.

В-третьих, это видимый прогресс эффективности и точности сирийских ракет противовоздушной обороны, благодаря российским С-300.