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"Три несчастные девочки": Соратница Тихановской появилась на митинге в Минске

17 августа 2020, 09:45  •  179 • Политика
Соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова появилась на митинге в Минске. Ранее президент Александр Лукашенко назвал оппозиционеров "тремя несчастными девочками", объяснив, кто на самом деле за ними стоит.
Член Объединённого штаба оппозиции Мария Колесникова появилась на митинге в Минске и потребовала отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко. По её словам, глава государства непременно должен освободить всех задержанных, участвовавших в незаконных акциях.
Ранее президент Белоруссии назвал свою оппозицию "тремя несчастными девчонками", подразумевая Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Тихановская является зарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии. Колесникова и Цепкало представляют штабы других участников президентской гонки, которые были не допущены к выборам.
По словам Лукашенко, целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает над тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он добавил, что для этого также используются Тихановская, Колесникова и Цепкало.
"Нашли этих трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете. Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии хотят отработать сценарий "цветной революции" с применением информационных технологий. Лукашенко подчеркнул, что сделать этого не удастся.

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