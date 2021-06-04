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"Три копейки не платят, а воруют миллиарды": Пожаловавшейся Володину саратовчанке увеличили пенсию
04 июня 2021, 12:00 • 202 • Политика
Саратовской 90-летней пенсионерке, пожаловавшейся председателю Госдумы Вячеславу Володину на уровень цен и отсутствие льгот, сделали перерасчёт пенсии.
Жительнице Саратова, которая встретила на улицах города председателя Госдумы Вячеслава Володина и поговорила с ним о высоких ценах, перерасчитали пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу отделения ПФР по области.
Ранее Володин пообщался с пенсионеркой Анной Александровной в Саратове. Женщина пожаловалась ему на злоупотребление властью, коррупцию. Тот ответил, что "всё зависит от нас". Видео встречи политик опубликовал в своём инстаграм-аккаунте. Также Анна Александровна пожаловалась на высокие цены, инфляцию и отсутствие льгот.
"Они что там, глухонемые? Три копейки не платят, а разворовывают миллиарды", - сказала она.
31 мая мая 2021 года сотрудник пенсионного фонда вместе с женщиной оформили заявление о перерасчёте пенсии.
"Причина перерасчёта - поступление документов о заработке, которые были запрошены специалистами управления ПФР ранее в ходе плановой проверки пенсионных дел жителей региона", - сказали в пресс-службе.
Пенсия у Анны Александровны изменится с 1 июня.
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