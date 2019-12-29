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"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предположили, зачем посла России вызвали в МИД Польши

29 декабря 2019, 11:09  •  194 • В мире
В Сети посмеялись над тем, что посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов Путина о начале Второй мировой войны. Позже посол заявил, что "разговор был жёстким, но корректным". В Рунете предполагают, как он мог проходить и зачем поляки вызвали Андреева. "Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы", - прокомментировали в Twitter.
В Рунете высмеяли разговор посла России в польском МИД. Пользователи недоумевают, о чём можно было говорить в этой ситуации. Некоторые с иронией предполагали, что поляки просили "не открывать все архивы".
"Польский министр три часа на коленях уговаривал посла России со слезами на глазах, чтобы Россия не вздумала открывать все архивы по сотрудничеству Польши с гитлеровской Германией", - прокомментировал в Twitter @YM_LK03.
Российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов президента РФ Владимира Путина о Юзефе Липском. Как отметил российский дипломат, после резких высказываний из Москвы он озвучил позицию России уже в МИД Польши. Как пояснил Андреев, беседа была жёсткой, но корректной. Поляки излагали свою позицию, а российская сторона высказала свою точку зрения на исторические события. Отмечается, что разговор шёл с директором восточного департамента МИД Польши. Российский дипломат после беседы с польским коллегой указал, что никто не вправе читать нотации нашей стране.
Событие также прокомментировал депутат Госдумы РФ Александр Шерин в разговоре с ФАН. По его словам, Польшу уже "пора ставить на место - это зарвавшееся государство".
Напомним, что, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, российский лидер Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньёй" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".

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