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"Тревожный звонок" для Вашингтона: Антисирийские и антироссийские санкции напоролись на шатдаун

09 января 2019, 17:09  •  75 • Политика
Провал попытки США принять законопроект о санкциях против России, Ирана и Сирии из-за шатдауна стал "тревожным звонком" для американских политиков, не способных разобраться даже с внутренними противоречиями.
Члены сената Соединенных Штатов Америки заблокировали законопроект о введении санкций в отношении Российской Федерации, Ирана и Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили американские СМИ.
8 января сенаторы должны были обсудить документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", авторы которого предлагают Вашингтону ввести санкции за помощь сирийским властям. Однако его не поддержало необходимое количество людей (всего 56 человек), что связано с бойкотом со стороны Демократической партии.
Она отказывается голосовать за законопроекты, которые не направлены на прекращение так называемого шатдауна. В связи с этим предложение было направлено на повторное рассмотрение.
Напомним, глава государства Дональд Трамп и Конгресс никак не могут договориться о параметрах бюджета. Белый дом настаивает на необходимости выделения более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Однако члены Демократической партии согласны на предоставление только 1,3 миллиарда долларов.
В итоге 22 декабря был объявлен шатдаун, а Трамп был вынужден выступить с обращением к нации, вновь призвав выделить деньги на инфраструктурный проект.
Что касается самого документа "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", то в нем в говорится о законодательном закреплении санкций, которые сейчас функционируют на базе президентских указов. Так, глава государства не сможет снять ограничения без одобрения конгрессменов.
Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести санкции в отношении Москвы и Тегерана за помощь Дамаску. Речь идет о блокировании счетов и собственности на территории США физических и юридических лиц, которые участвуют в военном сотрудничестве от имени или по поручению властей Сирии, России или Ирана. При этом игнорируется тот факт, что американские военные на протяжении нескольких лет действуют в САР на незаконных основаниях.
Санкции предусматриваются и за сотрудничество с Дамаском в сферах производства углеводородов и поставки авиатехники и запчастей.
При этом Штаты намерены обвинить сирийскую, российскую и иранскую стороны в нанесении авиаударов по мирному населению и препятствовании доставке гумпомощи в проблемные районы. Опять-таки Вашингтон пытается возложить на другие государства ответственность за "грехи", в которых неоднократно уличали американских военных. Именно США активно препятствовали доставке гуманитарной помощи в район Ат-Танф и обстреливали жителей Мосула.
Таким образом, попытка Штатов продемонстрировать всему миру свое двуличие натолкнулась на политические противоречия внутри страны, что является тревожным звонком для Вашингтона и его партнеров.

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