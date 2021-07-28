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"Тревожно быстрый рост": В ООН назвали следующего суперраспространителя COVID-19
28 июля 2021, 23:20 • 12 • В мире
В ООН назвали следующего суперраспространителя COVID-19. В этой стране сомнительная статистика, захлебнувшаяся система здравоохранения и очереди в морги. "Тревожно быстрый рост", - заявил спецдокладчик организации.
Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс считает, что именно эта страна станет следующим суперраспространителем COVID-19.
"Мы знаем, что это всплеск заболеваемости. Очень быстрый, тревожно быстрый рост", - отметил он.
В Мьянме распространены "дельта" и другие штаммы коронавируса, которые отличаются высокой вирулентностью (заразностью). Они также характеризуются высокой летальностью, что вызывает опасения.
В стране встречаются три типа очередей: перед банкоматами, за кислородом, в крематориях и моргах.
По словам Эндрюса, точное число заразившихся и умерших не известно. По некоторым данным, публикующиеся статистические данные сильно занижены. Спецдокладчик ООН напомнил, что Мьянма граничит с государствами, где живёт примерно треть населения планеты.
Том Эндрюс призвал международное сообщество, в том числе и страны, которые граничат с Мьянмой, предпринимать экстренные меры, чтобы не допустить бесконтрольного распространения COVID-19 из этой страны.
Напомним, в феврале в Мьянме случился военный переворот. Все три ветви власти перешли к главнокомандующему армией Мину Аунгу Хлайну. Было введено чрезвычайное положение сроком на один год. Госсоветник, президент и ряд высокопоставленных чиновников задержаны. Их обвинили в "фальсификации выборов", проходивших в ноябре 2020 года. Жители устроили волну протестов, но те были жёстко подавлены военным режимом. Число погибших приближается к тысяче.
По данным The Guardian, в Мьянме приостановлена программа вакцинации, система тестирования на COVID-19 нормально не функционирует, а система здравоохранения захлебнулась от количества пациентов. Имеются перебои с поставками лекарств, оборудования, кислорода для больниц.
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