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"Тревожно. Без шуток": Поклонскую могут выдать Украине? Мнение политолога

17 октября 2021, 11:20  •  122 • Политика
После экстрадиции из Кабо-Верде венесуэльского дипломата у многих возникли опасения за судьбу Натальи Поклонской, которая назначена послом России в этом государстве. Политолог Армен Гаспарян опасается, что Поклонскую могут выдать Украине.
В своём авторском телеграм-канале политолог Армен Гаспарян прокомментировал новость, что власти Кабо-Верде передали США дипломата Венесуэлы, захваченного в 2019 году по запросу американцев. "Тревожно. Без шуток", - написал Гаспарян, напомнив, что именно в эту страну должна отправиться экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская.
"Изначально было непонятно, зачем ей эта рискованная публичность", - соглашается один из комментаторов. "Действительно, тревожно. Дополнительный повод для провокаций. И дипломатический статус не поможет", - вторит ему другой.
Впрочем, есть и такое мнение, что венесуэльский дипломат находился в Кабо-Верде не по работе, а просто остановился пролётом, и в этот момент его взяли. А поскольку Поклонская едет в статусе официального посла, ей ничего не грозит.
Напомним, ранее стало известно, что дипломат Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где предстанет перед судом Флориды. Речь идёт о спецпосланнике Каракаса в Африканском союзе. Он был задержан по требованию США в 2019 году, когда его самолёт, летевший в Иран, приземлился на дозаправку в Кабо-Верде. Американцы обвиняют дипломата в организации "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Защита Алекса Сааба указывала, что передача дипломата США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде даже нет договора об экстрадиции заключённых. Однако все эти доводы были проигнорированы.

В МИД России назвали ситуацию с выдачей дипломата "вопиющей". Отмечено, что США вышли на новый уровень, создав очень пагубный инцидент.
Напомним, что послом России в Кабо-Верде отправлена экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Украина в своё время требовала её выдачи, но получила отказ.

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