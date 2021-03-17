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"Третья волна ускоряется": Жителей Польши снова заперли дома из-за COVID-19
17 марта 2021, 21:20 • 144 • В мире
Жителей Польши снова заперли дома из-за COVID-19. Прирост заболеваемости удивил даже главу Минздрава. "Третья волна ускоряется", - констатировал он.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский информировал о введении локдауна на территории всей страны. Меры, которые вводились в отдельных регионах, оказались неэффективными.
С 20 марта и как минимум до 9 апреля перестанут функционировать гостиницы, фитнес-клубы и стадионы, выставочные залы, театры и другие объекты культуры. В работу торговых центров вносятся ограничения. Школьников, которые учатся в 1-3 классах, переводят на дистанционное обучение.
"Третья волна ускоряется. Мы под впечатлением от новых цифр", - произнёс Недзельский в ходе пресс-конференции.
Он пояснил, что за последние сутки зарегистрировано свыше 25 тысяч новых случаев. Такого показателя в стране не было с осени прошлого года. Министр не исключил, что если заболеваемость не пойдёт на спад, то власти готовы вводить более жёсткие ограничения.
Всего за время пандемии в Польше COVID-19 выявлен у 1,95 миллиона человек. Около 48 тысяч человек не смогли победить болезнь.
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