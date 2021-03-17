Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой&...
Главная / В мире

"Третья волна ускоряется": Жителей Польши снова заперли дома из-за COVID-19

17 марта 2021, 21:20  •  144 • В мире
Жителей Польши снова заперли дома из-за COVID-19. Прирост заболеваемости удивил даже главу Минздрава. "Третья волна ускоряется", - констатировал он.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский информировал о введении локдауна на территории всей страны. Меры, которые вводились в отдельных регионах, оказались неэффективными.
С 20 марта и как минимум до 9 апреля перестанут функционировать гостиницы, фитнес-клубы и стадионы, выставочные залы, театры и другие объекты культуры. В работу торговых центров вносятся ограничения. Школьников, которые учатся в 1-3 классах, переводят на дистанционное обучение.
"Третья волна ускоряется. Мы под впечатлением от новых цифр", - произнёс Недзельский в ходе пресс-конференции.
Он пояснил, что за последние сутки зарегистрировано свыше 25 тысяч новых случаев. Такого показателя в стране не было с осени прошлого года. Министр не исключил, что если заболеваемость не пойдёт на спад, то власти готовы вводить более жёсткие ограничения.
Всего за время пандемии в Польше COVID-19 выявлен у 1,95 миллиона человек. Около 48 тысяч человек не смогли победить болезнь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
17 марта 2021, 10:20
К России не подобраться ни с одной стороны: Генерал США назвал оружие русских, не оставляющее шансов
17 марта 2021, 15:50
"Совпадение? Не думаю": Профессор выдал спойлер после странной тишины об американской вакцине
17 марта 2021, 03:55
Раскрыты пять пунктов из секретного доклада США о Росси
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговорил о Крыме
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
12 марта 2021, 10:15
"Нормандский формат" не при делах: Азаров назвал главного игрока в донбасской войне
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.