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"Третья мировая не началась": В Сети обсуждают несбывшиеся обещания 2018 года

27 декабря 2018, 20:09  •  90 • Политика
Журналистка Юлия Витязева привлекла внимание своих читателей в Twitter тем, что большинство мрачных обещаний и прогнозов касательно того, что должно было случиться в уходящем 2018 году, так и не сбылись. "Так вот: Третья мировая не началась; страшные санкции не случились; доллар не по ₽100..." - отметила она.
Действительно, учитывая напряженный статус мировой политической обстановки в начале уходящего года, многие представители общественности вполне всерьез предполагали, что открытый конфликт между США и Россией или США и Китаем не за горами.
В первом случае возможной точкой напряжения, способной привести к взрыву метафорической пороховой бочки, называли Сирию. Во втором — разгорающуюся торговую войну между Вашингтоном и Пекином.
Тем не менее в последний месяц 2018 года стало известно, что Белый дом намерен вывести свои войска из Сирии. Правительство законно избранного президента страны Башара Асада все еще остается у власти. Жесточайшие санкции Минфина США, которые некоторые ожидали в ноябре, так и не последовали.
"А помните, что обещали на 2018-й год? третья мировая не началась; страшные санкции не случились; доллар не по ₽100; нефть не по $20; дворцового переворота не произошло; Путин президент; Асад не ушёл; в Сирии все ок; ЧМ провели; Крымский мост построили Дополняйте!" — пишет Витязева.
А помните, что обещали на 2018-й год?
Так вот: третья мировая не началась; страшные санкции не случились; доллар не по ₽100; нефть не по $20; дворцового переворота не произошло; Путин президент; Асад не ушёл; в Сирии все ок; ЧМ провели; Крымский мост построили️
Дополняйте!
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 27 декабря 2018 г.

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