"Трещит по швам": Экс-министр назвала две причины угасания Украины

По мнению Лукаш, успех региональных партий указывает на отсутствие в государстве политической партии государственного масштаба. Именно в этих условиях продолжится "феодализация" Украины. Отсутствие партий, которые могли бы объединить страну, уже сказывается на ситуации на Украине.

"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Лукаш, вторым фактором разрозненности является недоверие к центральной власти, которое возросло из-за кризиса, возникшего в условиях пандемии коронавируса.