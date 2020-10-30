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"Трещит по швам": Экс-министр назвала две причины угасания Украины
30 октября 2020, 15:55 • 295 • Политика
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала две причины угасания своей страны. По словам политика, Украина на сегодняшний день уже "трещит по швам".
По мнению Лукаш, успех региональных партий указывает на отсутствие в государстве политической партии государственного масштаба. Именно в этих условиях продолжится "феодализация" Украины. Отсутствие партий, которые могли бы объединить страну, уже сказывается на ситуации на Украине.
"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".
По словам Лукаш, вторым фактором разрозненности является недоверие к центральной власти, которое возросло из-за кризиса, возникшего в условиях пандемии коронавируса.
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