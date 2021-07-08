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"Трещина в здании Евросоюза": Пушков оценил угрозы Еврокомиссии против Венгрии

08 июля 2021, 14:40  •  173 • Политика
Сенатор Алексей Пушков оценил угрозы Еврокомиссии против властей Венгрии из-за закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Венгрии из-за принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей среди школьников.
Как сообщал Царьград, глава Еврокомиссии угрожала властям Венгрии судом ЕС, финансовыми штрафами и даже исключением из Евросоюза.
Еврокомиссия угрожает Венгрии санкциями за недавно принятый закон против пропаганды трансгендерной культуры среди несовершеннолетних, но Будапешт посылает сигнал, что он не уступит,
- написал Пушков в своём Telegram-канале.
По словам сенатора, "в свое время, кстати, Брюссель угрожал Британии чуть ли не концом света и гибелью её экономики в случае выхода из ЕС. Ни того, ни другого не случилось".
Венгрия, конечно, из ЕС уходить не намерена, но закон не отменит. И это очевидная трещина в здании Евросоюза, - отметил сенатор Пушков.
Ранее Еврокомиссия направляла Венгрии письмо, в котором сообщила о юридической озабоченности принятым законом о запрете пропаганды нетрадиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних.

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