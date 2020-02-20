"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ

Скандальный диалог случился в 2019 году, в ходе памятных мероприятий по поводу годовщины боёв под Иловайском. Рассказал о них сам оппонент президента Украины, майор ВСУ Роман Ковалёв. А разозлил президента вопрос о прохождении им воинской службы.

Военный подошёл к президенту и спросил у него, почему тот был "уклонистом".

"Было официальное заявление минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходило четыре повестки. Три из них - ещё в 2014 году", - сказал майор.

В ответ Зеленский заявил, что подобные сведения ошибочные, как и само утверждение. В этот момент в разговор вмешался экс-боец добровольческого батальона "Донбасс" с позывным "Бишут".

Он задал вопрос Ковалёву, а действительно ли тот воевал под Иловайском. Офицер в ответ заявил, что никакого "иловайского котла" вообще не было. Из этого боец сделал вывод, что Ковалёв не принимал участия в боях под Иловайском.

И тут в разговор вмешался Владимир Зеленский.

"То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!" - заявил он офицеру.

На этом украинский гарант не успокоился и, как только закончились все официальные мероприятия, решил продолжить скандальный разговор. В сопровождении охраны Зеленский подошёл к Ковалеву и снова назвал офицера треплом.