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"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ

20 февраля 2020, 13:54  •  159 • В мире
Владимир Зеленский, уже будучи избранным президентом Украины, на глазах изумлённой публики поскандалил с представителем ВСУ. Разговор шёл на высоких тонах. "Трепло!" "Нет, ты трепло", - обменялись любезностями боец и глава государства.
Скандальный диалог случился в 2019 году, в ходе памятных мероприятий по поводу годовщины боёв под Иловайском. Рассказал о них сам оппонент президента Украины, майор ВСУ Роман Ковалёв. А разозлил президента вопрос о прохождении им воинской службы.
Военный подошёл к президенту и спросил у него, почему тот был "уклонистом".
"Было официальное заявление минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходило четыре повестки. Три из них - ещё в 2014 году", - сказал майор.
В ответ Зеленский заявил, что подобные сведения ошибочные, как и само утверждение. В этот момент в разговор вмешался экс-боец добровольческого батальона "Донбасс" с позывным "Бишут".
Он задал вопрос Ковалёву, а действительно ли тот воевал под Иловайском. Офицер в ответ заявил, что никакого "иловайского котла" вообще не было. Из этого боец сделал вывод, что Ковалёв не принимал участия в боях под Иловайском.
И тут в разговор вмешался Владимир Зеленский.
"То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!" - заявил он офицеру.
На этом украинский гарант не успокоился и, как только закончились все официальные мероприятия, решил продолжить скандальный разговор. В сопровождении охраны Зеленский подошёл к Ковалеву и снова назвал офицера треплом.

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