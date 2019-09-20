"Трепет и волнение Пентагона небезосновательны": Минобороны России сделало тонкий намек генералу США

Как говорится в комментарии ведомства, Калининградская область России надежно защищена от любых агрессивных планов "залётных" американских генералов в Европе.

Возможности российской системы ПВО в Калининградской области, способной обнаруживать, сопровождать и при необходимости гарантированно нейтрализовать любые воздушные цели, хорошо известны всем пилотам НАТО, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике, отмечается в сообщении.

Это в полной мере касается и "невидимых" только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей истребителей США 5-го поколения, иронизируют авторы комментария. "Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", - отмечается в сообщении.

Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна, а также его наивная вера в превосходство каких-либо "планов" покорения неба над Калининградом должны прежде всего обеспокоить его непосредственных подчиненных, подчеркивается в комментарии ведомства.