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"Трепет и волнение Пентагона небезосновательны": Минобороны России сделало тонкий намек генералу США
20 сентября 2019, 16:24 • 188 • Политика
В Минобороны России ответили на заявление главкома ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригяна, похваставшего "наличием плана" на случай приказа уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда.
Как говорится в комментарии ведомства, Калининградская область России надежно защищена от любых агрессивных планов "залётных" американских генералов в Европе.
Возможности российской системы ПВО в Калининградской области, способной обнаруживать, сопровождать и при необходимости гарантированно нейтрализовать любые воздушные цели, хорошо известны всем пилотам НАТО, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике, отмечается в сообщении.
Это в полной мере касается и "невидимых" только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей истребителей США 5-го поколения, иронизируют авторы комментария. "Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", - отмечается в сообщении.
Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна, а также его наивная вера в превосходство каких-либо "планов" покорения неба над Калининградом должны прежде всего обеспокоить его непосредственных подчиненных, подчеркивается в комментарии ведомства.
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